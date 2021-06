Αθλητικά

Copa America: Νίκη για το Περού, ισοπαλία για την Βενεζουέλα

Με την βοήθεια των αντιπάλων πήρε την νίκη η ομάδα του Περού, "λαχτάρησε" η Βενεζουέλα.

Ο Ρόναλντ Ερνάντεζ σημείωσε το πρώτο του διεθνές γκολ στις καθυστερήσεις, για να χαρίσει στη Βενεζουέλα μια δραματική ισοπαλία (2-2) εναντίον του Ισημερινού στο Copa America.

Ο Aϊρτ Πρεσιάδο έβαλε μπροστά τον Ισημερινό, έξι λεπτά πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Εντσον Καστίγιο ισοφάρισε (51΄)με κεφαλιά.

Ο Γκονζάλο Πλάτα διέσχισε όλο το γήπεδο για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στον Ισημερινό, με 19 λεπτά να απομένουν, αλλά ο Ερνάντεζ με κεφαλιά ισοφάρισε.

Ο Ισημερινός πήρε τον πρώτο του βαθμό μετά δύο παιχνίδια στον 2ο όμιλο και η Βενεζουέλα έχει δύο βαθμούς σε 3 αγώνες.

Το αυτογκολ του Γιέρι Μίνα στο δεύτερο ημίχρονο (64΄) υποχρέωσε την Κoλομβία σε ήττα 2-1, από το Περού στο Copa America.

Η νικήτρια πήρε το προβάδισμα μετά 17 λεπτά με τον Σέρχιο Πένια, αλλά η Κολομβία ισοφάρισε οκτώ λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Μιγκέλ Μπόρχα σκόραρε από το σημείο πέναλτι (53’), έχοντας προηγουμένως ανατραπεί από τον τερματοφύλακα Πέδρο Γκαλέσε.

Το Περού έφτασε στη νίκη, 11 λεπτά αργότερα, όταν ο αμυντικός της Έβερτον, Μίνα, στάθηκε άτυχος, βλέποντας τη μπάλα μετά το δοκάρι να αναπηδά στο στήθος του και να νικάει τον δικό του τερματοφύλακα.

Το αποτέλεσμα ανεβάζει το Περού στην τρίτη θέση στον 2ο όμιλο με τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια, έναν βαθμό πίσω από την Κολομβία που έχει παίξει ένα περισσότερο παιχνίδι. Η Βραζιλία έχει έξι βαθμούς σε δύο ματς.





