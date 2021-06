Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια mRNA - Μόσιαλος: “Εξαιρετικά μικρή” η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος. Τι λέει για το εμβόλιο AstraZeneca και τις θρομβώσεις.



Εξαιρετικά μικρή είναι η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με mRNA εμβόλια, επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE).

Όπως αναφέρει, στην Αγγλία έχουν, μέχρι στιγμής, καταγραφεί 39 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας και 27 περιπτώσεις περικαρδίτιδας μετά τη λήψη του εμβολίου της Pfizer. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο αριθμός των περιστατικών δεν υπερβαίνει τον αναμενόμενο σε αντίστοιχο πληθυσμό μη εμβολιασμένων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η ανάλυση των δεδομένων στις ΗΠΑ έδειξε ότι η πιθανότητα μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό (αν όντως υπάρχει συσχέτιση) είναι μεγαλύτερη μετά τη δεύτερη δόση και λίγο μεγαλύτερη με το εμβόλιο της Moderna (24,7 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο) στην ηλικιακή ομάδα 16-39 ετών σε σύγκριση με το εμβόλιο της Pfizer (10,4 ανά εκατομμύριο δόσεων). Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ήπιες και εύκολα αντιμετωπίσιμες, οι ασθενείς μένουν κατά μέσο όρο τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι εξαιτίας των παρενεργειών.

Ο κ.Μόσιαλος επισημαίνει επίσης ότι η Βρετανική ρυθμιστική αρχή έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θρομβώσεων μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca. Η επίπτωση, μέχρι την περασμένη Πέμπτη, ήταν 1,5 ανά εκατομμύριο δόσεων και η θνητότητα μετά από ιδιάζουσα θρόμβωση ήταν 14.8%. Επομένως η θνητότητα ανά εκατομμύριο δόσεων είναι 0.22.

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η επίπτωση είναι μικρότερη στην ηλικιακή ομάδα 18-49 ετών (0,7 θρομβώσεις ανά εκατομμύριο δόσεων) και μεγαλύτερη στην ηλικιακή ομάδα των 50+ (1,5 ανά εκατομμύριο δόσεων). Αν κάνουμε αναγωγή της συνολικής θνητότητας, μετά από ιδιάζουσα θρόμβωση, στην ηλικιακή ομάδα 18-49 (δεν έχουμε ακόμη πιο αναλυτικά στοιχεία), τότε προκύπτει ότι, με τα δεδομένα μέχρι τώρα, η θνητότητα, για αυτή την ομάδα, είναι 0,1 ανά εκατομμύριο δόσεων.

Δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε άμεσα τα στοιχεία της πρώτης με τη δεύτερη δόση, γιατί έχουμε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και αριθμό δόσεων ανά ηλικιακή ομάδα, αλλά είναι εμφανές ότι η πιθανότητα ιδιάζουσας θρόμβωσης είναι πολύ μικρότερη μετά τη δεύτερη δόση, ιδιαίτερα στους κάτω των 50 ετών.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι μέχρι σήμερα υπήρξαν 3.879.410 θάνατοι εξαιτίας της νόσου Covid-19 και ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά, γιατί οι περισσότερες χώρες του πλανήτη δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε αποτελεσματικά εμβόλια.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νέο οπαδικό επεισόδιο – Έκαψαν νεαρό με πυρσό (εικόνες)

Κακοκαιρία στην Θεσσαλία: Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές (εικόνες)

Πετράλωνα - Καθαρίστρια: “την βίασε 7 φορές ο ένοικος του σπιτιού” (βίντεο)