Euro 2020 - 3η αγωνιστική: “αυλαία” σε 2ο και 3ο όμιλο

Αναμετρήσεις που θα καθορίσουν τα εισιτήρια για τους “16” περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Απευθείας μετάδοση όλων των αγώνων από τον ΑΝΤ1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Του Μανώλη Μανή

Συνεχίζεται η 3η και καθοριστική αγωνιστική, με τον 2ο και τον 3ο όμιλο να ρίχνουν αυλαία την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, με ματς που γίνονται παράλληλα, στις 19:00 και στις 22:00 και θα προβληθούν σε απευθείας μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV.

Ουκρανία - Αυστρία (19.00)

Ουκρανία και Αυστρία έχουν από 3 βαθμούς και με έναν βαθμό λογικά προκρίνονται και οι δύο. Η Ουκρανία, που έχει καλύτερη επίθεση από την Αυστρία, σαν 2η και η παρέα του Αλάμπα, πιθανόν σαν μία από τις καλύτερες τρίτες.

Ολλανδία – Βόρεια Μακεδονία (19.00)

Η Ολλανδία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση. Ο Φρανκ Ντε Μπουρ στο ματς με την ήδη αποκλεισμένη Βόρεια Μακεδονία, θα μπορέσει να τσεκάρει σχήματα και παίκτες, αλλά και να δώσει ανάσες σε βασικά του στελέχη ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Φινλανδία – Βέλγιο (22.00)

Το Βέλγιο έχει 6 βαθμούς και χρειάζεται ακόμα έναν για να «κλειδώσει» την πρώτη θέση. Από την άλλη η Φινλανδία θα παίξει για τη νίκη, γνωρίζοντας όμως ότι ακόμα και η ισοπαλία δεν θα είναι καταστροφή.

Ρωσία – Δανία (22.00)

Η Ρωσία θέλει τη νίκη για να μην έχει το… αυτί της στο άλλο ματς του ομίλου. Εφόσον δεν κερδίσει τότε μπλέκει σε σενάρια. Στην αντίπερα όχθη η Δανία έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης και πρέπει να φτάσει στη νίκη με πολλά γκολ και να κερδίσει και η Φινλανδία για να δει αν θα περάσει σαν 3η.

