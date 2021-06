Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Σαφής και δεδηλωμένη η άποψη μας

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο προσήλθε ο Υπουργός Εξωτερικών.



Tην σαφή και δεδηλωμένη άποψη για την Τουρκία θα επαναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας όπως ανέφερε προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε: «Θα συζητήσουμε σήμερα για τη Λευκορωσία και αναμένουμε ότι θα συμφωνηθεί η τέταρτη δέσμη κυρώσεων. Θα συζητήσουμε επίσης για το Ιράκ, το οποίο για εμάς έχει τεράστια σημασία, διότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρόκειται να επισκεφθεί τη Βαγδάτη τις επόμενες ημέρες. Και επίσης, θα συζητήσουμε για την Τουρκία, για την οποία έχουμε μια πολύ σαφή και δεδηλωμένη άποψη, την οποία πρόκειται να επαναλάβω».

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουμε και για την Τουρκία, για την οποία έχουμε μια πολύ σαφή και δεδηλωμένη άποψη, την οποία πρόκειται να επαναλάβω (από τη δήλωση που έκανα προσερχόμενος στη συνεδρίαση του #ΣΕΥ στο #Λουξεμβούργο). pic.twitter.com/9RUa0VJfKk

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 21, 2021

Μπορέλ: Η Λευκορωσία το πρώτο θέμα στην ατζέντα



Η Λευκορωσία είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που συναντώνται στο Λουξεμβούργο, όπως σημείωσε ο 'Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο.

«Το πρώτο πράγμα είναι να συζητήσουμε για τη Λευκορωσία. Αρχικά θα έχουμε συνάντηση με την Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια και μετά θα εγκρίνουμε το πακέτο νέων κυρώσεων, το οποίο είναι ένα ευρύτερο πακέτο. Νομίζω είναι 86 πρόσωπα και οντότητες. Μετά θα συζητήσουμε επίσης για οικονομικές κυρώσεις που θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην επόμενη συνάντηση» ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

«Θα έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «η κατάσταση στο Ιράκ είναι επίσης ανησυχητική και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα». Επίσης, θα συζητηθούν τα θέματα της Λατινικής Αμερικής, της Αιθιοπίας, ενώ θα τεθούν τα ζητήματα της Τουρκίας και του Λιβάνου, δύο χωρών τις οποίες είχε επισκεφθεί ο κ. Μπορέλ την περασμένη εβδομάδα.

Την ανησυχία του για την κατάσταση στη Λευκορωσία εξέφρασε παράλληλα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλικ Ραντμάν προσερχόμενος. Όσον αφορά στην Τουρκία, εξέφρασε την ελπίδα ότι η 'Αγκυρα «θα συνεχίσει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης».

