Φορολογικές δηλώσεις - Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα δηλωθούν φέτος

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για εξώδικα προς αποφυγή του φόρου. Οι προθεσμίες και η διαδικασία που πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες.

Με την κοινοποίηση εξωδίκων στους μισθωτές θα μπορούν να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τη φορολόγηση των ενοικίων που δεν εισέπραξαν το 2020. Σύμφωνα με τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης η κοινοποίηση του εξωδίκου πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του δικαιούχου εφόσον έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Αμέσως μετά ο ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Σύμφωνα με τη διάταξη εφόσον έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020.

Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα δικαιολογητικά τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει τα μισθώματα αυτά με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, η οποία υποβάλλεται χωρίς τόκους και πρόστιμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 28 Ιουλίου, αποπληρώνοντας τον φόρο που προκύπτει σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Ιουλίου και κάθε μία από τις επόμενες 7 δόσεις μέχρι τα τέλη των μηνών Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2021, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022. Εναλλακτικά, οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ, με έκπτωση 3%, μέχρι τις 30 Ιουλίου. Επίσης, όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους χωρίς πρόστιμο έως τις 27 Αυγούστου.

