Γαλλία - Περιφερειακές εκλογές: Υψηλή αποχή και ήττα για Μακρόν

Ο πρώτος γύρος των περιφερειακών εκλογών στη Γαλλία αποτέλεσε ένα είδος ήττας για το κόμμα του Μακρόν. Χαμηλές επιδόσεις και για το κόμμα της Λεπέν.



Ο πρώτος γύρος των περιφερειακών εκλογών στη Γαλλία αποτέλεσε ένα είδος ήττας για το κόμμα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εκτίμησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλ Νταρμανέν, αν και πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Το κόμμα της γαλλικής ακροδεξιάς Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κατέγραψε χαμηλότερες του αναμενομένου επιδόσεις κατά τον χθεσινό πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών, οι οποίες σηματοδότησαν την επιστροφή της κεντροδεξιάς, αλλά σημαδεύτηκαν από υψηλή αποχή.

Όταν ρωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο France 2 αν τα χθεσινά αποτελέσματα αποτελούν ήττα για το κόμμα του Μακρόν, ο Νταρμανέν απάντησε: «Φυσικά»

«Δημοκρατία σημαίνει ότι μερικές φορές χάνεις στις εκλογές. Η προεδρική πλειοψηφία αντιμετώπισε ένα μεγάλο εμπόδιο (…) ας μην εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα για τις προεδρικές εκλογές», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι το ρεκόρ αποχής που καταγράφηκε χθες αποτελεί «ήττα για όλους μας», καθώς «η αποχή στέλνει ένα μήνυμα. Οι Γάλλοι πολίτες λένε στους πολιτικούς ότι δεν τους εμπιστεύονται».

«Κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος όταν το ποσοστό αποχής φτάνει το 70% και αυξάνεται στο 80% μεταξύ των νέων», τόνισε ο Νταρμανέν.

Σύμφωνα με exit poll της εταιρείας IPSOS, το κεντροδεξιό κόμμα Οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδισε το 27,2%, μπροστά από την άκρα δεξιά με 19,3%. Ακολουθούν οι Πράσινοι, το σοσιαλιστικό κομμα και τέλος το La Republique en Marche του Μακρόν με 11,2%.

Η αποχή σε ολόκληρη την χώρα ανήλθε σύμφωνα με τις προβλέψεις στο ποσοστό ρεκόρ του 66,5% έως 68,5%, καθώς οι ψηφοφόροι απέφυγαν τις κάλπες προτιμώντας να περάσουν την καλοκαιρινή ηλιόλουστη ημέρα στην εξοχή, έπειτα από μήνες περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας.

Ο δεύτερος γύρος των περιφερειακών εκλογών θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου.

