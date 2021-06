Τεχνολογία - Επιστήμη

Άρης: ρομπότ - πεζοπόρος για τον “Κόκκινο Πλανήτη”

Σκοπός είναι να φτάσει “με τα πόδια” εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν οχήματα με ρόδες ή ερπύστριες.

Έχουμε στείλει τροχοφόρα ρομπότ στην επιφάνεια του Άρη και πρόσφατα στείλαμε και drone που πραγματοποιεί πτήσεις εκεί. Δεν έχει υπάρξει όμως ακόμη κάτι που να έχει πατήσει το πόδι του στον Κόκκινο Πλανήτη. Αν και προετοιμάζονται επανδρωμένες αποστολές στον Άρη μάλλον το πρώτο πόδι που θα πατήσει το έδαφος του πλανήτη δεν θα είναι ανθρώπινο αλλά ρομποτικό.

Κατασκευάστηκε για λογαριασμό της NASA το SpaceBok ένα τετράποδο ρομπότ που η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα στείλει στον Άρη. Το ρομπότ θα μπορεί να κινείται σε δύσβατα σημεία που τα τροχοφόρα οχήματα δεν μπορούν να πάνε. Θα μπορεί να σκαρφαλώνει σε διαφόρων ειδών επιφάνειες και να κάνει κάθε είδους έρευνες ανάμεσα στις οποίες την αναζήτηση ιχνών ζωής που μπορεί να υπήρχε κάποτε στον πλανήτη.

Το SpaceBok είναι προϊόν της συνεργασίας επιστημόνων του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ στην Γερμανία και του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ζυρίχης (ETH). Σχεδιάστηκε για να σταλεί στην Σελήνη και ξεκίνησε να κατασκευάζεται για το περιβάλλον του φυσικού μας δορυφόρου αλλά τελικά τα στελέχη της NASA αποφάσισαν να το στείλουν στον Άρη και οι δημιουργοί του προχώρησαν στις απαραίτητες αναπροσαρμογές για να μπορεί να κινηθεί στον Κόκκινο Πλανήτη.

To SpaceBok πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμή σε ένα τερέν προσομοιωμένο με αυτό που θα συναντήσει στον Άρη και όπως διαπιστώθηκε τα πήγε πολύ καλά. Οι κατασκευαστές είδαν φυσικά τα σημεία που το ρομπότ δυσκολεύτηκε και γενικότερα τις αδυναμίες του και θα προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις ώστε να μπορεί να κινηθεί χωρίς προβλήματα και να ξεπερνά εύκολα κάθε δυσκολία στο έδαφος του Άρη.

Τα ρομπότ που θα κινούνται με τα πόδια δεν θα έχουν την ίδια αυτονομία αλλά και τις ίδιες τεχνολογικές δυνατότητες με τα τροχοφόρα οχήματα αλλά θα μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες συμπληρωματικές υπηρεσίες εξερεύνησης πηγαίνοντας σε σημεία που όχι μόνο τα οχήματα, τα drones αλλά ακόμη και οι άνθρωποι δεν θα είναι εύκολο ή ασφαλές να προσεγγίσουν. Δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν οι δοκιμές του SpaceBok και πότε προγραμματίζεται να σταλεί στον Άρη.

