Πυροβόλησε να σκοτώσει τον δάσκαλο για ένα κυνηγόσκυλο

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για έναν σκύλο σπάνιας ράτσας, κάθισε στο εδώλιο ο δράστης, που εγκατέλειψε αιμόφυρτο το θύμα του. Ομόφωνη καταδίκη και από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο

Κάθειρξη 8 ετών και 4 μηνών επέβαλε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε 67χρονο Καρδιτσιώτη, κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Για ένα «ασήμαντο κίνητρο» όπως το χαρακτήρισε η εισαγγελέας της έδρας, ο 67χρονος «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» πυροβόλησε τρεις φορές με το κυνηγετικό του όπλο έναν 30χρονο δάσκαλο από τη Φλώρινα με αφορμή ένα κυνηγόσκυλο.

Ο 30χρονος σώθηκε χάρη στην έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών από γείτονα, ενώ ο 67χρονος που τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο, παραδόθηκε μετά από 6 ημέρες που παρέμεινε κρυμμένος.

Η απόφαση του ΜΟΕ Λάρισας παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς θα ανοίξει τον δρόμο των οικονομικών διεκδικήσεων του δασκάλου (σ.σ. με αφορμή και τη μόνιμη αναπηρία που βιώνει μετά τους πυροβολισμούς) καθώς όπως επισημάνθηκε από την πολιτική αγωγή, ο 67χρονος δράστης μετά το συμβάν μεταβίβασε την περιουσία του σε συγγενικά πρόσωπα.

Ο 67χρονος μετά από δυόμισι χρόνια φυλάκισης είναι πλέον ελεύθερος κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ν. Παρασκευόπουλου (υφ’ όρον απόλυση), οπότε η ποινή του ΜΟΕ δεν θα έχει κάποια επίπτωση στον ίδιο πέραν των διεκδικούμενων αποζημιώσεων. Το Δικαστήριο προχθές αποφάσισε τέλος, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας απόδοσης των κατασχεθέντων αντικειμένων, να αποδώσει στον δάσκαλο και τον επίδικο σκύλο που, οχτώ χρόνια μετά το συμβάν άγνωστο με ποιο σκεπτικό, φυλασσόταν ως... κατασχεμένο. Άγνωστο επίσης αν ο σκύλος παραμένει ζωντανός, σε ποια κατάσταση και πού φυλάσσεται.

Η αντιπαράθεση των δύο ανδρών ξεκίνησε με αφορμή ένα κυνηγόσκυλο μιας σπάνιας ράτσας («Aριέγης») που αναφέρεται ως από τους καλύτερους ιχνηλάτες στο κυνήγι του λαγού. Ο σκύλος είναι ιδιοκτησίας του 30χρονου δασκάλου που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον δίνει δοκιμαστικά στον 67χρονο κυνηγό προκειμένου αυτός να τον αγοράσει. Η συμφωνία δεν ολοκληρώνεται και το απόγευμα της 25ης Ιουλίου του 2013 ο δάσκαλος, συνοδευόμενος από τον νεαρότερο αδελφό του μεταβαίνουν στο χωριό του Καρδιτσιώτη κυνηγού για να πάρουν πίσω τον σκύλο.

Τα δύο αδέλφια παίρνουν τον σκύλο μετά από αψιμαχίες και ενώ ετοιμάζονται να φύγουν ο 67χρονος «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «ευρισκόμενος έξωθεν της οικίας του και τελών σε ήρεμη ψυχική κατάσταση πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο το οποίο παρέλαβε προηγουμένως από το εσωτερικό της οικίας του» τον δάσκαλο «τρεις φορές προκειμένου να τον σκοτώσει». «Ειδικότερα, την πρώτη φορά σημάδεψε και πυροβόλησε με το όπλο τον παθόντα, από απόσταση τεσσάρων μέτρων απευθύνοντάς του τη φράση «τώρα θα σας δείξω εσάς», τραυματίζοντάς τον στην κνήμη του δεξιού ποδιού. Ακολούθως και, αφού ο παθών βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος εξαιτίας του προηγούμενου χτυπήματος, τον σημάδεψε και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής άλλες δύο φορές, επαναλαμβάνοντας τη φράση «τώρα θα σας δείξω εγώ», τραυματίζοντάς τον στην αριστερή κοιλιακή χώρα και τον βραχίονα του αριστερού χεριού. Πλην όμως δεν κατόρθωσε να πετύχει τον ανωτέρω σκοπό του από λόγους εξωτερικούς και ανεξάρτητους της θέλησής του».

Γείτονας που άκουσε τους πυροβολισμούς για να σταματήσει την αιμορραγία, με το κορδόνια του παπουτσιού έδεσε το τραύμα στο χέρι του δασκάλου, με τη ζώνη του έδεσε το τραύμα στο πόδι, ενώ έβαλε και γάζες στο τραύμα στην κοιλιά.

«Ο άνθρωπος αυτός μου έσωσε τη ζωή» τόνισε ο δάσκαλος, καταθέτοντας στο δικαστήριο, περιγράφοντας τα γεγονότα για να σημειώσει την αγωνία του να δει αν είναι ζωντανός ο μικρότερός του αδελφός. «Με πυροβόλησε και με εγκατέλειψε» τόνισε ο δάσκαλος, σημειώνοντας την πολυήμερη νοσηλεία του αλλά και τις χειρουργικές επεμβάσεις που ακολούθησαν με την ιατροδικαστή, καταθέτοντας στη συνέχεια να περιγράφει τα τραύματα αλλά και τις επιπτώσεις (σ.σ. μόνιμες αναπηρίες) στον δάσκαλο.

Έχοντας περιγράψει νωρίτερα τα όσα διημείφθησαν στο σπίτι του δράστη αλλά και στη μεταξύ τους, μη τηρηθείσα τελικά συμφωνία για τον σκύλο. Τα γεγονότα περιέγραψαν επίσης με καταθέσεις τους, μεταξύ άλλων, ο αδελφός του θύματος, ο γείτονας που παρείχε τις πρώτες βοήθειες και η σύζυγος του κατηγορουμένου. Ο οποίος 67χρονος στην απολογία του, απέδωσε την ευθύνη για την εξέλιξη των πραγμάτων στον δάσκαλο και τον αδελφό του λέγοντας πως «αυτοί ήρθαν στο σπίτι μου, εριστικοί και με άγριες διαθέσεις». «Η σκύλα δεν έκανε για κυνήγι και θα πέρναγε να την πάρει. Του τηλεφωνούσα να έρθει να πάρει το σκυλί και δεν απαντούσε. Ήρθε να με φοβίσει, να με χτυπήσει, παίζει θέατρο είναι σκηνοθέτης, πήγα τζάμπα φυλακή δυόμισι χρόνια» τόνισε ο κατηγορούμενος προκαλώντας την παρατήρηση της προέδρου του Δικαστηρίου για τη διαφορετική παράθεση των γεγονότων.

Ο κατηγορούμενος δεν φάνηκε να πείθει το Δικαστήριο στα ερωτήματα προέδρου και εισαγγελέως, γιατί να πάρει το όπλο και να πυροβολήσει τον δάσκαλο όταν τα δύο αδέλφια δεν είχαν όπλα μαζί τους ή γιατί εγκατέλειψε το θύμα και κρυβόταν επί 6 ημέρες. Στις επίμονες δε ερωτήσεις γιατί πυροβόλησε τρεις φορές, σύμφωνα με τα τραύματα, την ιατροδικαστική έκθεση κλπ, ο 67χρονος επέμενε μάλιστα πως πυροβόλησε μόνο δύο φορές και όχι με πρόθεση να σκοτώσει τον δάσκαλο.

Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, αν ήθελε να τον σκοτώσει θα το είχε πράξει καθότι έμπειρος κυνηγός και πως «έναν πυροβολισμό έριξα στον αέρα για να τον εκφοβίσω και ο δεύτερος στο δάπεδο και εξοστρακίστηκαν τα σκάγια και πήγαν πάνω του». Για να δηλώσει τέλος πως, το θύμα «με απείλησε να με σκοτώσει και από τον φόβο μου πήρα το όπλο».

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της αναφέρθηκε στο χρονικό της υπόθεσης για να επιμείνει στο σκέλος των πυροβολισμών σημειώνοντας ότι ο πρώτος πυροβολισμός βρήκε το θύμα στο χέρι και ενώ ο δράστης κυνηγούσε τον δάσκαλο περιμετρικά του αυτοκινήτου, «το θύμα μη αντέχοντας τον πόνο από το πρώτο τραύμα έπεσε στο χαντάκι. Εκεί ο κατηγορούμενος τον πυροβόλησε δεύτερη φορά στην κοιλιακή χώρα και παρόλα αυτά ο δράστης δεν σταμάτησε εκεί αλλά πυροβόλησε και τρίτη φορά το θύμα στο χέρι.

Στη συνέχεια περισυνέλεξε τους δύο κάλυκες, πράξη που δείχνει την ψυχραιμία του και αναχώρησε από τον τόπο με το αυτοκίνητό του, ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση». Χαρακτηρίζοντας «ασήμαντο το κίνητρο που τον ώθησε στην πράξη» η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του 67χρονου για τις κατηγορίες, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράνομης οπλοφορίας, ενώ για δύο ακόμη κατηγορίες παραγράφηκε το αξιόποινο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας απορρίπτοντας τέλος του ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και της υπεράσπισης για μετατροπή της κατηγορίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη τον κήρυξε ένοχο, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 4 μηνών (σ.σ. πρωτόδικα το ΜΟΔ Τρικάλων, το 2015 είχε επιβάλει κάθειρξη 10 ετών και 20 μηνών). Όπως διευκρινίστηκε από την πολιτική αγωγή, η προχθεσινή απόφαση του ΜΟΕ Λάρισας, θα ανοίξει τον δρόμο της οικονομικής αποζημίωσης του θύματος, ενώ ο δράστης θα παραμείνει ελεύθερος.