Κορονοϊός – Τρεμόπουλος: Βγήκε από το νοσοκομείο με χειροκροτήματα (βίντεο)

Ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύη νίκησε τον κορονοϊό. Συγκινητικές στιγμές στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».



Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη όταν ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύη Μιχάλης Τρεμόπουλος εξήλθε του νοσοκομείου όπου βρισκόταν επί 2 μήνες και 22 ημέρες καθώς είχε νοσήσει από κορονοϊό.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, από τις 82 ημέρες στο νοσοκομείο, έμεινε 64 ημέρες στη ΜΕΘ, τις 32 εξ' αυτών διασωληνωμένος. Πλέον, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης ώστε να επανέλθει πλήρως ο οργανισμός του.

Το βίντεο από την στιγμή της εξόδου του από το νοσοκομείο ο Μιχάλης Τρεμόπουλος την ανέβασε στο Facebook, γράφοντας:

«Η αναχώρηση για το Κέντρο Αποκατάστασης από τη ΜΕΘ-ΜΑΦ (Α’ και Β’) του νοσοκομείου “Παπανικολάου” μετά από 2 μήνες, τις 22 μέρες διασωληνωμένος.Νικήσαμε τον φονικό covid-2019 και ευχαριστώ όλους/ες γι΄αυτό.Με 3 πνευμονίες, νεφρική ανεπάρκεια, πνευμοθωρακικά κ.α, ο οργανισμός μου ανταποκρίθηκε σε όλες τις θεραπείες. Πραγματικά πήγα κι ήρθα (το 45% δεν επιβιώνει).«Hasta la victoria siempre», δεν τα παρατάω ποτέ!’, είπα στους φίλους και συγγενείς, που με στήριξαν έμπρακτα, ιδιαίτερα τη σύζυγο και τους δύο γιούς μου.Και έτσι θα συνεχίσω…».

