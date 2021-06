Κοινωνία

Καιρός: Καύσωνας με ρεκόρ θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες

Ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό της Ελλάδας, από Τρίτη. Πότε θα "σκαρφαλώσει" στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος.





Η αστάθεια του καιρού συνεχίζεται σήμερα, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις (σε μερικές μάλιστα περιοχές το χαλάζι ενδέχεται να έχει μέγεθος μεγαλύτερο των δύο εκατοστών).

Ωστόσο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό της χώρας μας, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη. Το πρώτο έντονο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή 27/6, με τη θερμοκρασία να σημειώνει προοδευτική σημαντική άνοδο και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση του κύματος ζέστης εκτιμάται μέσα στο τριήμερο Πέμπτης 24/6 - Σαββάτου 26/6, οπότε σε αρκετές περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, με τις μέγιστες να φτάνουν κατά τόπους τους 41-43 βαθμούς Κελσίου.

