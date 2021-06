Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ένταση στην αρχή της εβδομάδας, αλλά… (βίντεο)

Πότε φτιάχνουν τα πράγματα για τα περισσότερα ζώδια, σύμφωνα με την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

«Αυτή η εβδομάδα λίγο φτιάχνει, σήμερα είναι μια μέρα πολύ ωραία για τις συναισθηματικές επαφές, για μα συμφιλίωση, για γνωριμίες, για καλλιτέχνες. Η Αφροδίτη κάνει μια πολύ ωραία όψη με τον Ποσειδώνα. Όσοι είναι γεννημένοι 12-14 Ιουλίου, 15017 Σεπτεμβρίου, 12-14 Ιανουαρίου, 12-14 Μαρτίου και 14 Μαΐου, μπορεί να έχετε μια γνωριμία, μια σχέση, μια συνεργασία που θα είναι πολύ καλή», είπε η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει να αναφέρει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, από την συχνότητα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

Για μια εβδομάδα με συγκρούσεις πλανητών που δημιουργούν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, έκανε λόγο η αστρολόγος, αναφέροντας ότι είναι κάτι που το βλέπουμε σε όλον τον κόσμο και δήλωσε ότι παράδειγμα αποτελεί και το επεισόδιο με τις 16χρονες που καυγάδισαν και μια εξ αυτών μαχαίρωσε μια άλλη.

Όπως συνέστησε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Καλό είναι αν έχουμε κάτι να αποφασίσουμε τώρα, καλό είναι να το αναβάλλουμε για λίγες ημέρες.

Σε ότι αφορά την Δευτέρα είπε ότι η όψη της Αφροδίτης είναι πάρα πολύ καλή, ενώ ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο και μας ωθεί να ασχοληθούμε με την οικογένεια, το σπίτι και τα εξοχικά μας, «που μας καλούν να πάμε», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Λίτσα Πατέρα.

Όπως σημείωσε, δεδομένου ότι αλλάζει το κλίμα και έρχονται οι καλύτερες ημέρες του Ιουνίου, από Τετάρτη, πολλά ζώδια και κυρίως όσοι είναι γεννημένοι την πρώτη ημέρα των ζωδίων αυτών, τα οποία ανέφερε αναλυτικά, είναι πιθανό να έχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις σε θέματα που τους αφορούν.

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ακόμη ότι «την Πέμπτη σταματά ο Ερμής την ανάδρομη πορεία του, αυτό το πατινάρισμα που κάνει», λέγοντας ότι μπορεί μέχρι τότε να υπάρχει αναβολή σε κάποια σχέδια και να υπάρξουν εντάσεις, ενώ είπε ότι «σήμερα οι καλλιτέχνες και δη οι τραγουδιστές θα έχουν μια πολύ καλή ημέρα, θα μπορούν να κάνουν το “θαύμα” της ζωής τους».

Παρακολουθείστε τις αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα για όλα τα ζώδια:

