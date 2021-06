Κοινωνία

Πτώση αεροσκάφους στην Ηλεία: Δυο νεκροί

Νεκροί είναι ο πιλότος και ο συνεπιβάτης του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην περιοχή Χαριάς κοντά στη κοινότητα Μαγούλας του Δήμου Πύργου.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα δυο άτομα, μετά την πτώση του ανεφλέγη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος και ο συνεπιβάτης, βρέθηκαν απανθρακωμένοι, ενώ το αεροπλάνο συνετρίβη δίπλα σε σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά.

Οι κάτοικοι του χωριού με κουβάδες και λάστιχα προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά μέχρι να έρθει η Πυροσβεστική.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πτώσης.

Το μικρό αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου σήμερα στις 11 περίπου το πρωί. Το αεροσκάφος ήταν ιδιωτικό και φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις της Αερολέσχης Μεσολογγίου. Ο ιδιοκτήτης όπως λένε οι πληροφορίες το πήρε σήμερα το πρωί για μια βόλτα με σκοπό να επιστρέψει, όμως δυστυχώς συνέβη το ατύχημα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

"Νωρίς το μεσημέρι, σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021, κινητοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα για Έρευνα και Διάσωση μετά από ειδοποίηση για πτώση μικρού αεροσκάφους, εντός του οικισμού Χαριά Πύργου Ηλείας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα από την Π.Υ. Πύργου Ηλείας.

Εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του μικρού αεροσκάφους καθώς και δύο (2) άτομα εντός χωρίς αισθήσεις εντός του ανωτέρω οικισμού.

Οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις συνεχίζουν περαιτέρω έρευνες στην ευρύτερη περιοχή."

