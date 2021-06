Κόσμος

Γαλλία: Κατάρρευση κτηρίων στο Μπορντό

Δύο κτήρια κατέρρευσαν στο κέντρο του Μπορντό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι.

(εικόνα αρχείου)

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας εξ αυτών «σοβαρά» μετά την κατάρρευση, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο κτηρίων στο κέντρο του Μπορντό (νοτιοδυτική Γαλλία), τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, έγινε σήμερα γνωστό από τους πυροσβέστες και τη δημοτική αρχή.

«Η πρόσοψη έπεσε στον δρόμο, υπάρχει μια μεγάλη τρύπα», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Ζιρόντ Αρνό Μεντούς.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν γύρω στις 00.30 τοπική ώρα για την κατάρρευση των δύο τριώροφων κτηρίων, στο κέντρο της πόλης.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, το πρώτο κτήριο ήταν άδειο από ενοίκους, καθώς διεξάγονταν εργασίες σε αυτό, στο δεύτερο βρίσκονταν 9 άνθρωποι, σύμφωνα με τον Μεντούς.

??Le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse fait le point sur l’effondrement de deux immeubles, cette nuit, rue de la Rousselle, a Bordeaux.

??« Nous n’avons pas d’information quant a l’origine de l’effondrement. » pic.twitter.com/wrb8a3JU4m — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) June 21, 2021

Μεταξύ των θυμάτων, ένας άνδρας ηλικίας 28 ετών τραυματίστηκε «πολύ σοβαρά». Ένας άνδρας 48 ετών και μια γυναίκα 38 ετών απομακρύνθηκαν από το σημείο φέροντας λιγότερο σοβαρά τραύματα, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος τύπου. Άλλοι έξι άνθρωποι, που δεν είχαν τραυματιστεί, απομακρύνθηκαν με εναέρια μέσα. «Πρόκειται για έναν τελικό απολογισμό, δεν υπάρχουν νεκροί», ούτε αγνοούμενοι, τόνισε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με έναν γείτονα, «γύρω στις 00.30, ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος και νιώσαμε μια μικρή δόνηση στο τέλος». «Κατέβηκα κάτω, ήταν εντυπωσιακό», συμπλήρωσε ο Πατρίκ Καλαφατό, σύμφωνα με τον οποίο η καταστροφή συνέβη πριν από μια ισχυρή βροχόπτωση, που έπληξε την πόλη τη νύχτα.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρέθηκε στο σημείο. Περιμετρικά, περίπου δέκα κτίρια εκκενώθηκαν.

Σύμφωνα με έναν τοπικό αξιωματούχο, τον Αμίν Σμιχί, «είναι ακόμη πολύ νωρίς» για να καθοριστούν τα αίτια της καταστροφής. «Άραγε οφείλεται στις εργασίες που γίνονταν ή στον καιρό; Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν», ανέφερε.

