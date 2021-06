Κόσμος

Καλίν: το “δεξί χέρι” του Ερντογάν κυκλοφόρησε νέο βιντεοκλίπ (βίντεο)

Ο εκπροσώπου του Προέδρου της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν παίζει ταμπουρά, τραγουδάει και πρωταγωνιστεί στο τελευταίο του βιντεοκλίπ.

Του Λευτέρη Πράσινου

Είναι η «σκιά» του προέδρου της Τουρκίας. Ο ισχυρότερος άνθρωπος, πλάι στον Ερντογάν και για αρκετούς, ίσως και διάδοχός του. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ...χορεύει, σε όποιον σκοπό βαρά ο Τούρκος Πρόεδρος, ο ίδιος ο Ιμπραχίμ Καλίν, όμως, όταν κάποιες μέρες "βγάζει" το κοστούμι του πολιτικού, "φορά" εκείνο του καλλιτέχνη.

Ο Καλίν παίρνει τον ταμπουρά του και παίζει, ενώ παράλληλα τραγουδάει. Κάπως έτσι κυκλοφόρησε, πρόσφατα, το νέο του τραγούδι, σε στίχους και μουσική του ίδιου, με τίτλο: "Hic Oldum", που μεταφράζεται στα ελληνικά ως "Έγινα ένα τίποτα".

Ο εξ απορρήτων του Ερντογάν, που προώθησε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, παρουσιάζει εαυτόν πρώτιστα διανοούμενο και οραματιστή, με ιδιαίτερη αγάπη στην παραδοσιακή μουσική, την οποία υπηρετεί πιστά, παίζοντας το αγαπημένο του μουσικό όργανο, τον ταμπουρά.

Ο φιλόμουσος εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου έχει κυκλοφορήσει και άλλα τραγούδια, με ένα από αυτά να αφιερώνεται στους πεσόντες της μάχης του Τσανάκαλε.

