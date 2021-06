Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: σάλος για ηλικιωμένη που μαχαίρωσε γατάκια (βίντεο)

Το ένα από τα δύο νεογέννητα υπέκυψε στα τραύματα του. Οργισμένες αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Συνελήφθη η ηλικιωμένη.

Της Αντιγόνης Θάνου

Ομάδα φιλόζωων πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από το σπίτι ηλικιωμένης, η οποία φέρεται να μαχαίρωσε δύο νεογέννητα γατάκια στην αυλή της. Όλοι, με μια φωνή, περνούν το μήνυμα ότι η κακοποίηση ζώου είναι κακούργημα.

Το περιστατικό συνέβη σε γειτονιά της Νέας Σμύρνης. Κάτοικοι που αντιλήφθηκαν τι συνέβη, σοκαρισμένοι, ειδοποίησαν τις Αρχές και οι αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτοφώρω την γυναίκα.

Το ένα γατάκι δεν έζησε, ενώ το άλλο μεταφέρθηκε αργότερα σε κτηνίατρο και παρά τη μαχαιριά που δέχτηκε, δεν διατρέχει κίνδυνο και ήδη υιοθετήθηκε.

Σε βάρος της ηλικιωμένης σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκε ελεύθερη.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες περί κακοποίησης και θανάτωσης ζώου σε βαθμό κακουργήματος, κατηγορία που τιμωρείται πλέον με ποινή έως 10 χρόνια κάθειρξης και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

