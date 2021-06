Πολιτική

Μητσοτάκης - Αλ Σίσι προς Ερντογάν: Κοινός στόχος η ηρεμία στην γειτονιά μας

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, στο Κάιρο, είχε ο Πρωθυπουργός. Οι δηλώσεις τους.



«Κοινοί μας στόχοι να μην υπάρξουν νέες περιπέτειες στην γειτονιά μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μερική οριοθέτηση των μεταξύ μας θαλασσιών ζωνών, που είναι τετελεσμένο ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, προσδοκώ σύντομα να υπάρξει ολική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Με τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι συζητήσαμε και για το Κυπριακό. Δε νοείται λύση πέραν του δεσμευτικού πλαίσιου, που θέτουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δηλαδή μία διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, λύση συμβατή και με την ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της ΕΕ, ισχυρισμοί περί δύο κρατών είναι εκτός θέματος, ειδικά όταν συνοδεύονται και από απειλές περί ανοίγματος των βαρωσιών και εγκατάστασης βάσης για drones στα Κατεχόμενα» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, στο Κάιρο.

«Συζητήσαμε και τις εξελίξεις στη Λιβύη. Υποστηρίζουμε ειρήνευση και ομαλότητα στην γειτονική χώρα και βασική προυπόθεση η αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων και εν τέλει η διεξαγωγή εκλογών πριν από το τέλος του έτους. Συμμερίζεται ο κ. Σίσι την βαθιά ενόχλησή μας για τη μη συμμετοχή της Ελλάδος στην "Διαδικασία του Βερολίνου" σε λίγες ημέρες. Ενημέρωσα τον πρόεδρο κ. Σίσι για τη συνάντηση μου με τον Ερντογάν. Οι προοπτικές εμβάθυνσης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων σε ζητήματα όπως η Οικονομία και η κλιματική αλλαγή να μπορέσουν να αποκλιμακώνουν την ένταση από τις αγεφύρωτες διαφορές μας, όπως στο θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ», επεσήμανε στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη νέα συμφωνία περιβάλλοντος και ενέργειας που υπέγραψαν οι δυο χώρες. Είπε ότι πρόκειται για βημα που υπηρετεί την ευημερία των λαών Ελλάδας και Αιγύπτου και μίλησε για την ηλεκτρική διασύνδεση των δυο χωρών μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σημείωσε ότι θα μεταφέρει στην Ελλάδα και την Ευρώπη ηλεκτρική ενεργεια που θα παράγεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και πως πρόκειται για "πράσινο" έργο. «Το σχετικό μνημόνιο είναι πρακτικά έτοιμο», επισήμανε τονίζοντας ότι «μετατρέπει τις θάλασσές μας σε πεδία συνεργασίας, ανάπτυξης και ευημερίας των λαών μας».

«Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο υπάρχουν βαθιές φιλικές σχέσεις και οι πρώτες επαφές των δύο λαών έγιναν πριν από 3.000 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πύκνωσαν η συνεργασία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, είτε διμερής είτε πολυμερής μαζί και με την Κύπρο», τόνισε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Εξετάσαμε με τον κ. Μητσοτάκη σειρά πτυχών της σχέσης μας από τις οικονομικές ανταλλαγές, έως την τουριστική συνεργασία. Ανταλλάξαμε απόψεις και για τις περιφερειακές εξελίξεις. Τόνισα την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της αρχής της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών στην ευρύτερη περιοχή. Τόνισα την ανάγκη ενίσχυσης του τριμερούς μηχανισμού ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Για το παλαιστινιακό ζήτημα, αναφέρθηκα στην Αιγυπτιακή πρωτοβουλία για ανοικοδόμηση της Γάζας. Για τη Λιβύη τονίσα την ανάγκη για διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στα τέλη του έτους και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων» πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

