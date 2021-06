Κόσμος

Γαλλία - Βαλερί Μπακό: Δικάζεται για τον φόνο του βασανιστή πατριού και κατόπιν συζύγου της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η ιστορία της 40χρονης γυναίκας, η οποία θα βρεθεί στο εδώλιο του δικαστηρίου.

(εικόνα αρχείου)

Από τα 12 της τη βίαζε ο πατριός της, ο οποίος έγινε στη συνέχεια σύζυγός της, την ξυλοκοπούσε, την ανάγκαζε να εκδίδεται.: Νέο σύμβολο των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στη Γαλλία, μια γυναίκα 40 ετών δικάζεται από σήμερα, διότι δολοφόνησε τον φερόμενο ως βασανιστή της.

Στο δικαστήριο του Σαόν ε Λουάρ, στην κεντρική Γαλλία, ξεκίνησε η δίκη της Βαλερί Μπακό, που προβάλλεται συχνά από τα γαλλικά ΜΜΕ ως η «νέα Ζακλίν Σοβάζ», μια 60χρονη που καταδικάστηκε το 2014 διότι σκότωσε τον σύζυγό της έπειτα από δεκαετίες ενδοοικογενειακής βίας, όμως αποφυλακίστηκε το 2016 έπειτα από προεδρική χάρη.

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει ένα αίτημα με το οποίο ζητούν την αθώωση της Βαλερί Μπακό, η οποία αφηγήθηκε την κόλαση που βίωνε στο βιβλίο "Tout le monde savait" (Όλος ο κόσμος γνώριζε).

Στις 13 Μαρτίου του 2016, η Βαλερί Μπακό, 35 ετών τότε, σκότωσε τον Ντανιέλ Πολέτ, 61 ετών. Με τη βοήθεια των δύο παιδιών της, έθαψε το πτώμα σε ένα δάσος, όμως στη συνέχεια καταγγέλθηκε και κατόπιν συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2017. Ομολόγησε αμέσως, δικαιολογώντας την πράξη της έπειτα από ένα μαρτύριο 25 ετών.

Σε ηλικία 12 ετών, ο Ντανιέλ Πολέτ τη βίασε. Ήταν τότε εραστής της μητέρας της. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε το 1995, εντούτοις στον άνδρα επετράπη, από την αποφυλάκισή του το 1997, να επανενταχθεί στην οικογενειακή εστία. Και «όλα ξεκίνησαν όπως πριν», αφηγείται η Βαλερί Μπακό, στο βιβλίο της που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Όταν έμεινε έγκυος στα 17 της, η μητέρα της στράφηκε εναντίον της και η Βαλερί Μπακό θεώρησε πως η σωτηρία της θα ήταν να ζήσει με τον «Ντανί».

«Φόβος όλη την ώρα»

Όμως, ο άνδρας επιδεικνύει βιαιότερη συμπεριφορά: τα Χριστούγεννα χτυπάει τη Βαλερί με σφυρί, διότι η γιρλάντα με τα φωτάκια που είχε αγοράσει δεν λειτουργεί. Μια άλλη ημέρα, τη στραγγαλίζει εωσότου λιποθυμήσει, ενώ είναι έγκυος, περιγράφει η κατηγορουμένη.

Και μαζί με αυτήν την καθημερινή σωματική βία, «συνηθισμένη», σύμφωνα με την Μπακό, προστίθεται η πορνεία την οποία της επιβάλει ο σύζυγός της, δίνοντάς της ακόμη κι «οδηγίες» μέσω ενός ακουστικού για να ικανοποιήσει καλύτερα τον πελάτη.

«Φοβόμουν. Όλη την ώρα», γράφει. «Ήθελα να φύγω χίλιες φορές», διαβεβαιώνει η Βαλερί Μπακό. Όμως, φοβάται ότι δεν θα καταφέρει να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της, που την απειλεί συχνά με ένα πιστόλι.

Αυτό που θα την οδηγήσει στο έγκλημα είναι ο φόβος ότι η κόρη της Καρλίν θα υποστεί την ίδια μοίρα. Στα 14 της ομολογεί στη μητέρα της ότι ο πατέρας της τη ρώτησε «πώς ήταν σεξουαλικά».

Στις 13 Μαρτίου του 2016, παίρνει το όπλο που ο σύζυγός της κρατούσε φυλαγμένο στο αυτοκίνητό του και τον πυροβολεί στον αυχένα. Δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα: το θύμα ήταν στο τιμόνι, με γυρισμένη προς τα εκείνη την πλάτη.

Όμως, ο δικηγόροι της κατηγορουμένης κάνουν λόγο «για ακραία βία που υπέστη για σχεδόν 25 χρόνια και τον φόβο της να δει το ίδιο να συμβαίνει σε βάρος της ίδιας της της κόρης».

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως την Παρασκευή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: παιδί ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Καλίν: το “δεξί χέρι” του Ερντογάν κυκλοφόρησε νέο βιντεοκλίπ (βίντεο)

Καιρός: Καύσωνας με ρεκόρ θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες