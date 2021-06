Αθλητικά

Euro 2020 - Γκριεζμάν: ο Ρονάλντο είναι πηγή έμπνευσης

Εγκώμια για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, από τον διεθνή με την Εθνική Γαλλίας.

Εγκώμια του Αντουάν Γκριεζμάν για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Ο CR7 είναι πηγή έμπνευσης για όλους, είναι φανταστικό να τον βλέπεις να κάνει αυτά τα πράγματα στα 36 του. Δεν υπάρχει κανένας όπως αυτός και ο Μέσι», είπε ο Γάλλος διεθνής για τον Πορτογάλο άσο.

«Ο Κριστιάνο εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος τελικός παίκτης, είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Σκοράρει με το δεξί, το αριστερό, το κεφάλι», συμπλήρωσε

«Είναι ένα παράδειγμα για νέους παίκτες αλλά και για μεγαλύτερους παίκτες, μπορεί να τους βοηθήσει», κατέληξε ο συμπαίκτης του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της Γαλλίας.

