Μπουρκίνα Φάσο: Η Τζολί σε καταυλισμό προσφύγων (βίντεο)

Το ταξίδι της έγινε με αφορμή της Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου.

Η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζοί επισκέφθηκε χθες έναν καταυλισμό προσφύγων στην Μπουρκίνα Φάσο, όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να γλυτώσουν από την τζιχαντιστική βία στο Μαλί και επαίνεσε τη χώρα για την υποδοχή των εκτοπισμένων, παρά τους περιορισμένους πόρους της.

Η Μπουρκίνα Φάσο, όπως οι γείτονές της Νίγηρας και Μαλί, κλονίζονται από βίαιες επιθέσεις μαχητών που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι και έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και στις τρεις χώρες.

«Βρίσκομαι εδώ για να επιδείξω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Μπουρκίνα Φάσο, που συνεχίζει να υποδέχεται τους εκτοπισμένους αδελφούς και αδελφές παρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις και προκλήσεις, που μοιράζεται τα λίγα που διαθέτει σε μια χρονική συγκυρία όταν άλλες χώρες με πολλά περισσότερα έχουν κλείσει τα σύνορά τους και τον νου τους στους πρόσφυγες», είπε η Τζολί.

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια υπέρ των προσφύγων έκανε τις δηλώσεις αυτές από τον καταυλισμό προσφύγων Γκουντουμπού, περίπου 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη Ντόρι, στο βορειοανατολικό τμήμα, κοντά στην περιοχή του Σαχέλ που αποτελεί επίκεντρο των βιαιοπραγιών.

Περίπου 1,2 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας στην Μπουρκίνα Φάσο, η οποία φιλοξενεί πάνω από 22.000 πρόσφυγες από το Μαλί, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας της τζιχαντιστικής βίας. Περί τους 11.000 βρίσκονται στον καταυλισμό Γκουντούμπου.

