“Έσπρωχναν” ναρκωτικά στην Αθήνα και τα νησιά (εικόνες)

«Πλούσια» δράση των 9 συλληφθέντων για διακίνηση ναρκωτικών στην Αθήνα και τα νησιά. Πώς δρούσαν.

Συνελήφθησαν, κατά την διάρκεια ταυτόχρονης επιχείρησης σε Αττική και Πάτμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Α.Τ. Πάτμου, 9 άτομα συνολικά, 5 Έλληνες και 4 Αλβανοί, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συγκατηγορούμενοί τους για τα ίδια αδικήματα είναι ένας φυλακισμένος Έλληνας και ένας αλλοδαπός που αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και παράβαση της νομοθεσίας περί ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα και εκρηκτικές ύλες.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, σχετικά με τη δράση αλλοδαπού στη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, στην Αττική, αποκαλύφθηκε η δραστηριοποίηση εγκληματικής ομάδας, η οποία, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2020, διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε Αττική και νησιά. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας αποθήκευαν ναρκωτικά σε τρεις χώρους, που διατηρούσαν στην περιοχή των Πατησίων.

Η μεταφορά των ναρκωτικών στην Αττική γινόταν με χρήση ταξί. Στη συνέχεια τα μέλη της οργάνωσης διακινούσαν τα ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως κοντά στους χώρους αποθήκευσης.

Για τη διακίνηση εκτός Αττικής, παραλήπτες των ναρκωτικών ήταν μέλη της οργάνωσης σε νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Τη μεταφορά των ναρκωτικών επέλεγαν να την κάνουν είτε μέσω χειραποσκευών μελών της οργάνωσης που ταξίδευαν προς τα νησιά με πλοία της γραμμής, είτε μέσω ασυνόδευτων δεμάτων που παρέδιδαν για αποστολή σε μεταφορικές εταιρείες.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρους (10 στην Αττική και 1 στην Πάτμο) βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 255 γραμμάρια κοκαΐνης, 4.100 γραμμ. κάνναβης, 19 φυσίγγια, 2 μαχαίρια και τα χρηματικά ποσά των 5.850 ευρώ και 25.900 λεκ Αλβανίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

