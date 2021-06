Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας και πόσες νέες μολύνσεις ανά περιφερειακή ενότητα εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κι άλλο την Δευτέρα η “μαύρη λίστα” των θυμάτων του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ σταθερός διατηρήθηκε ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια.

Την Δευτέρα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 209 νέα κρούσματα. Από το σύνολο των 209 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 4 είναι εισαγόμενα και τα 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 94 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 21 μολύνσεις

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:





Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

