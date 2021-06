Αθλητικά

Λούκας Περέιρα: Πέθανε ο πρώην παίκτης του Εθνικού

Σε ηλικία μόλις 39 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λούκας Περέιρα. Η ανακοίνωση της Πόντε Πρέτα για το θάνατό του.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Βαλντίρ Λούκας Περέιρα ύστερα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Ο Περέιρα είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τον Εθνικό τη σεζόν 2010/11 (6 γκολ-17 συμμετοχές στη Football League και 1 σε 2 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας).

Την ανακοίνωση έκανε ο σύλλογος της Πόντε Πρέτα, ομάδα με την οποία ξεκίνησε την καριέρα του το 2001.

Αγωνίστηκε επίσης σε Πορτουγκέζα, Αζαξιό, Σουβόν (Ν. Κορέα), Σάο Καετάνο, Ντούκε ντε Κασίας, Αλ Μαρχίγια (Κατάρ), Μετροπολιτάνο και Αμέρικα.

Ponte Preta em luto: morre, aos 39 anos, o ex-atacante Lucas Pereira, autor de um dos quatro gols do historico derbi de 2002. - https://t.co/vm2xhaVbpi pic.twitter.com/PtE1EIr7Ul

— A. A. Ponte Preta (de ??) (@aapp_oficial) June 20, 2021

