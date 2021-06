Αθλητικά

Euro 2020 – Καρεμπέ: Τα φαβορί μου είναι…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις ομάδες που θεωρεί πιθανότερο να κατακτήσουν το Euro 2020 κατονόμασε ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού.

«Όλοι περιμένουν πολλά από τη Γαλλία, η οποία ήρθε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια», είπε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της Ουγγαρίας, nemzetisport, Ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ,ο οποίος παρακολούθησε την συνάντηση της Ουγγαρίας με τη Γαλλία (1-1) στη Βουδαπέστη το Σάββατο, ταξιδεύοντας εκεί ως πρέσβης της Διεθνούς Ένωσης Teqball.

«Μπενζεμά και Γκριεζμάν είναι επιθετικοί-όνειρο, αλλά δυστυχώς μόνο ο τελευταίος βρήκε το γκολ. Τα γκολ λείπουν, έχουν σημειώσει μόνο ένα μέχρι τώρα. Το άλο ήταν αυτογκόλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι αυτός είναι ο πιο δυνατός όμιλος. Σίγουρα, με εξέπληξε η ένταση και η επιθετικότητα της Ουγγαρίας. Έπαιξε με καρδιά και πάθος. Εμείς εάν είμαστε πραγματικά οι φαβορί, πρέπει να κερδίσουμε τους Πορτογάλους», πρόσθεσε.

«Η ατμόσφαιρα στη Βουδαπέστη είναι υπέροχη, το γήπεδο είναι γεμάτο, οι άνθρωποι μπορούν να χαλαρώσουν, να διασκεδάσουν. Όλα αυτά προσφέρουν ελπίδα ότι η φυσιολογική ζωή μπορεί να επιστρέψει. Θα ήθελα να μείνω για πάντα στη Βουδαπέστη. Αυτό το Euro που γίνεται σε πολλές χώρες, μπορεί να είναι δύσκολο για τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά για ομάδες δεν δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Φυσικά, το ταξίδι μπορεί να είναι κουραστικό, πρέπει να προσέξουμε την υγεία των ποδοσφαιριστών», συμπλήρωσε, ενώ μιλώντας για τα φαβορί του, είπε:

«Γαλλία, Πορτογαλία και Βέλγιο είναι τα φαβορί, όπως και η Ιταλία. Πιθανώς η Ολλανδία και η Αγγλία μπορεί να εκπλήξουν. Το ιταλικό παιχνίδι άλλαξε με την άφιξη του Ρομπέρτο Μαντσίνι, παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο».

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.