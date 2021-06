Κοινωνία

Φυλή: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού στήθηκε επιχείρηση από πυροσβέστες και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.



Νεκρός απεγκλωβίστηκε, πριν από λίγο, άνδρας που έπεσε το απόγευμα με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό, στη Φυλή.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού άνδρα από EIX όχημα, μετά από πτώση του σε γκρεμό πλησίον γηπέδου Θρασύβουλου στο Δήμο Φυλής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ

