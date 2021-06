Πολιτική

Μαριέττα Γιαννάκου: Παραμένει στο νοσοκομείο

Την Μαριέττα Γιαννάκου επισκέφθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, η οποία νοσηλεύεται στο 251 ΓΝΑ.



Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα την βουλευτή της ΝΔ και πρώην Υπουργό, Μαριέττα Γιαννάκου, η οποία νοσηλεύεται από χθες στο ΓΝΑ 251.

Η κ. Γιαννάκου έχει υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται, είναι σε καλή κατάσταση και καλή διάθεση.

Η Μαριέττα Γιαννάκου βρισκόταν στο Κρανίδι όταν το βράδυ του Σαββάτου αισθάνθηκε δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

