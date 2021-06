Κοινωνία

Αγίου Πνεύματος με “μίνι” καύσωνα – “Πλημμύρισαν” οι παραλίες

"Ξεχύθηκαν" στις παραλίες οι πολίτες εκμεταλλευόμενοι τις υψηλές θερμοκρασίες και την αργία Αγίου Πνεύματος. Προ των πυλών το πρώτο κύμα καύσωνα.

Ρακέτες, ηλιοθεραπεία και παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα για τους κατοίκους της Αθήνας ανήμερα του Αγίου Πνεύματος που δεν κατάφεραν να βγουν εκτός των τειχών της πόλης.

Οι Αθηναίοι εκμευταλλευόμμενοι τις υψηλές θερμοκρασίες έσπευσαν στις κοντινές παραλίες της Αττικής για να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης.

Την ίδια ώρα, αυξημένη αλλά χωρίς σημαντικά προβλήματα καταγράφεται η κυκλοφορία των οχημάτων στα εθνικά οδικά δίκτυα όπου τις επόμενες ώρες η κίνηση στο ρεύμα εισόδου θα κορυφωθεί από την επιστροφή των εκδρομέων.

Σε ισχύ από τις 4 το μεσημέρι και έως τις 11 το βράδυ, η απαγόρευση της κυκλοφορίας στα εθνικά οδικά δίκτυα των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενάμισι τόνου.

Ξεπέρασαν τους 36 βαθμούς οι θερμοκρασίες σήμερα – Από Τρίτη «απογειώνονται»

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η θερμοκρασία σήμερα στα ηπειρωτικά, με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ήσαν στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας (36,2 βαθμοί), στη Θήβα και στη Βαμβακού Φαρσάλων (από 36,1) και στη Λιβαδειά (35,9).

Την Τρίτη αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας στους 37-39 βαθμούς. Παράλληλα, αστάθεια θα επικρατήσει τις θερμές ώρες της μέρας σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 37, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 33 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα νότια τμήματα του Αιγαίου δυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

