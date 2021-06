Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η κάμερα που “έκαψε” τον πιλότο και η Monopoly (εικόνες)

Μετανιωμένος δηλώνει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, λίγο πριν απολογηθεί κι ενώ ετοιμάζεται για νέα στοιχεία.

Τη φωτογραφία του επιτραπέζιου παιχνιδιού στο οποίο ο 33χρονος πιλότος είχε ισχυριστεί ότι είχε κρύψει τις περίπου 10.000 ευρώ που έδωσε στους ληστές, στην αρχική του κατάθεση, εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

«Όταν μπήκαν μέσα, αυτός με το πιστόλι ήρθε προς το μέρος μου. Πριν μου πει τίποτα, του είπα εγώ: «Υπάρχουν 10.000 ευρώ μετρητά στο σαλόνι, σε παρακαλώ πάρτε ό,τι θέλετε και μην μας πειράξετε», έλεγε στις 11 Μαΐου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Είχε καταθέσει στους αστυνομικούς ότι υπέδειξε στους κακοποιούς πού θα έβρισκαν τα χρήματα, φοβούμενος για τη ζωή του.

«Επειδή ένιωθα το όπλο και έβλεπα και τον άλλο να στοχεύει προς τη γυναίκα μου με το περίστροφο, δεν αντιστάθηκα καθόλου και έπεσα στο πάτωμα. Απευθύνθηκα πάλι προς αυτούς και τους είπα πως τα χρήματα είναι στο σαλόνι, στη Monopoly».

Στην ομολογία του, όμως, παραδέχθηκε ότι ήταν και αυτό ένα μέρος του σεναρίου, που είχε κατασκευάσει, και ότι δεν υπήρχαν μετρητά στο σπίτι.

Ο καθ'ομολογίαν δράστης με κάθε τρόπο προσπαθεί να δείξει τη μεταμέλειά του.

«Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και να τα αλλάξω όλα. Μακάρι να μην κατάστρεφα τις ζωές μας, της Καρολαιν, της μικρής και τη δική μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1.

Η απολογία του στον ανακριτή είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τρίτης και σε αυτήν αναμένεται να συμπληρώσει στοιχεία, «τα οποία υποστηρίζουν τη θέση του ότι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν», όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης στον ΑΝΤ1.

Οι ειδικοί, πάντως, επιμένουν ότι την ώρα που της προκαλούσε τον ασφυκτικό θάνατο είχε την ευκαιρία να μην της αφαιρέσει τη ζωή.

Ενδεικτική του πόσο καλά είχε σκηνοθετήσει τη ληστεία, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών είναι η περιγραφή του αστυνομικού της Άμεσης Δράσης, που βρήκε το ζευγάρι στο υπνοδωμάτιο τής μεζονέτας.

«Ο άντρας αυτός φορούσε μόνο το εσώρουχο του και ήταν κι αυτός δεμένος. Συγκεκριμένα του τα χέρια του ήταν δεμένα μεταξύ τους με σπάγκο μπροστά στο σώμα του. Επίσης με σπάγκο ήταν δεμένα και τα δύο του πόδια και τέλος με σπάγκο ήταν δεμένα μεταξύ τους τα πόδια του με τα χέρια του και ήταν σε εμβρυακή στάση. Ακόμη στο λαιμό του ήταν πολύ σφιχτά δεμένη κολλητική ταινία καφέ χρώματος, η οποία συνεχίζεται στο στόμα και στα μάτια του άντρα. Ενώ η κολλητική ταινία στο λαιμό του άντρα ήταν σφιχτά δεμένη στο σώμα και τα μάτια ήταν πιο χαλαρά δεμένη», περιέγραψε ο ένας από τους αστυνομικούς που έφτασαν στη μεζονέτα.

Μόλις οι αστυνομικοί έλυσαν τα δεσμά του, συνέχισε να παίζει τον ρόλο που είχε επιλέξει.

«Πλησίασα τον άντρα οποίος ήταν σε κατάσταση πανικού και με ένα σουγιά έκοψα προσεκτικά την ταινία αρχικά στο λαιμό και μετά στο στόμα. Μου έδωσε την εντύπωση πως αν δεν του έβγαζα την ταινία γρήγορα μπορεί και να πέθαινε. Η ταινία από τα μάτια έπεσε μόνη της. Άφησα την ταινία δίπλα και ξεκίνησα να κόβω τον σπάγκο στα χέρια και στα πόδια με τον ίδια σουγιά. Δίπλα απ' το κεφάλι του άντρα υπήρχε ένα κινητό τηλέφωνο ανοιχτό. Μόλις τον έλυσα, σηκώθηκε και πήρε αγκαλιά το μωρό. Μας είπε ότι μπήκαν μέσα με όπλα τρεις άντρες, ο ένας κρατούσε πιστόλι και ο άλλος περίστροφο, και του ζήτησαν λεφτά», δήλωσε ο δεύτερος αστυνομικός.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος ύστερα από τη δολοφονία της συζύγου του, τοποθέτησε επάνω στο κρεβάτι, δίπλα στο άψυχο κορμί της 20χρονης το βρέφος τους. Εκεί το βρήκαν οι αστυνομικοί, όταν μπήκαν στη μεζονέτα, με τον αρχιφύλακα της Άμεσης Δράσης να συγκλονίζει στο βίντεο τής ΕΛ.ΑΣ

Ο 33χρονος υποστήριξε ότι σκηνοθέτησε τη ληστεία, προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκισή του και να μπορέσει να μεγαλώσει τη μικρή Λυδία.

Ένα δεύτερο στοιχείο, ένα από τα τρία που «έδεσαν» το κατηγορητήριο σε βάρος του, η κάμερα από το σαλόνι της μεζονέτας φαίνεται σε φωτογραφία που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Πρόκειται για την κάμερα από την οποία ο πιλότος αφαίρεσε την κάρτα μνήμης στη 1:30 περίπου τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου, σχεδόν τρεις ώρες δηλαδή πριν δολοφονήσει την Καρολάιν.

