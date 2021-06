Οικονομία

Λευκορωσία: Νέες κυρώσεις για την κρατική αεροπειρατεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέταρτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ για τη διαρκή καταστολή και την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair.

Της Ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1, Μαρίας Αρώνη

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε σήμερα να επιβάλει κυρώσεις κατά νέων 78 προσώπων και 8 οντοτήτων που εμπλέκονται με το καθεστώς Λουκασένκο στη Λευκορωσία.

Μεταξύ των προσώπων στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις συμπεριλαμβάνονται ο υπουργός άμυνας, Βίκτορ Κρέινινγκ και ο υπουργός μεταφορών της Λευκορωσίας, Αλεξέι Αβραμένκο, αρκετοί επιχειρηματίες, δικαστικοί, καθώς και ένας από τους γιους του Λουκασένκο, ο Ντιμίτρι Λουκασένκο και η νύφη του, Λίλια Λουκασένκο. Ο κατάλογος αυτός υιοθετήθηκε σήμερα από τους υπουργούς εξωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε επτά άτομα και μία οντότητα που σχετίζονται με την αναγκαστική και παράνομη προσγείωση πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών και την κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ρομάν Ποτασέβιτς και της Σοφία Σαπέγκα.

Μεταξύ αυτών που βρίσκονται στο στόχαστρο είναι επίσης αρκετά εξέχοντα επιχειρηματικά πρόσωπα που υποστηρίζουν και επωφελούνται από το καθεστώς Λουκασένκο. Αυτές οι κυρώσεις στέλνουν ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα στους υποστηρικτές του καθεστώτος, ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στον Αλεξάντρ Λουκασένκο επιφέρει σημαντικό κόστος.

Τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ για τη Λευκορωσία ισχύουν τώρα για συνολικά 166 άτομα και 15 οντότητες. Εκείνοι στους οποίους έχουν υποβληθεί κυρώσεις υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να διαθέσουν κεφάλαια σε αυτούς που αναφέρονται. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε απαγόρευση ταξιδιών, η οποία τους εμποδίζει να εισέλθουν ή να διέλθουν μέσω της επικράτειας της ΕΕ.

Στις 24 και 25 Μαΐου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα στα οποία καταδίκασε έντονα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair και κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει πρόσθετες καταχωρίσεις προσώπων και οντοτήτων το συντομότερο δυνατόν βάσει του σχετικού πλαισίου κυρώσεων . Κατά συνέπεια, στις 4 Ιουνίου το Συμβούλιο αποφάσισε να εισαγάγει απαγόρευση της υπερπτήρησης του εναέριου χώρου της ΕΕ και της πρόσβασης σε αεροδρόμια της ΕΕ σε κάθε είδους αερομεταφορείς της Λευκορωσίας.

Ο στόχος αυτών των κυρώσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην πολιτική ηγεσία της Λευκορωσίας για να ξεκινήσει έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς εθνικό διάλογο με την ευρύτερη κοινωνία και να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξάνδρεια – Τροχαίο με μοτοσικλέτα: Νεκρός και ο 18χρονος συνεπιβάτης (εικόνες)

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Λούκας Περέιρα: Πέθανε ο πρώην παίκτης του Εθνικού