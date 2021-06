Υγεία - Περιβάλλον

Covid-19 και κύηση

Γράφει η Βασιλική Δημητρέλη, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΜΗΤΕΡΑ.

Πέρασε πλέον περισσότερο από ένας χρόνος που ο ιός Covid-19 παρατηρήθηκε και στην Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό οι γεννήσεις συνεχίστηκαν και φυσικά υπήρξαν γυναίκες οι οποίες νόσησαν από κορωνοϊό. Κάποιες από αυτές χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Αναφέρεται ότι το 82% των γυναικών ήταν ασυμπτωματικές. Τα ? των εγκύων που μολύνονται από κορωνοϊό παραμένουν ασυμπτωματικές. Από το σύνολο των εγκύων που νόσησαν το 15% είχε ήπια συμπτωματολογία και το 3% σοβαρή ή πολύ σοβαρή συμπτωματολογία. Ο τοκετός ολοκληρώθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις με καισαρική τομή όχι όμως λόγω του κορωνοϊού αλλά λόγω μαιευτικών ενδείξεων.

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, κατά τη διάρκεια της κύησης φαίνεται αυξημένος ο κίνδυνος νοσηλείας και σοβαρής νόσησης συγκριτικά με γυναίκες ίδιας ηλικίας που δεν είναι έγκυες. Τα ποσοστά αυξάνονται σε εθνικές και φυλετικές μειονότητες κυρίως λόγω μη συμμόρφωσης σε κανόνες πρόληψης της νόσου. Μετά από ανάλυση 77 μελετών αναδείχθηκε πως οι έγκυες αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για τη σοβαρή νόσηση από τον νέο κορωνοϊό.

Επιπλέον, ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού ήταν αυξημένος. Το αισιόδοξο είναι πως τα νεογνά συνήθως δεν νοσούν και είναι αρνητικά στον κορωνοϊό όταν γεννιούνται από θετικές μητέρες. Ο ιός σπάνια διαπερνά τον μητροπλακουντιακό φραγμό.

Ελάχιστα δεδομένα μας δείχνουν πως ο ιός μπορεί να συμβάλλει στην πρόωρη γήρανση του πλακούντα προκαλώντας γέννηση νεογνού με χαμηλό βάρος. Στα ποσοστά νεογνικού θανάτου και θανάτου κυήματος δεν φάνηκε μέχρι τώρα να υπάρχουν σημαντικές στατιστικές διαφορές από τον υπόλοιπο πληθυσμό των νεογνών που γεννήθηκαν στο γενικό πληθυσμό. Τα νεογνά εφ’ όσον δεν χρήζουν ανάγκης νοσηλείας σε ΜΕΘ αρά δεν έχουν κάποιο σύμπτωμα, πηγαίνουν στο θάλαμο με τη μητέρα τους. Ενθαρρύνεται ο μητρικός θηλασμός με μέτρα αυξημένης ατομικής προστασίας.

Εμβολιασμός εγκύων

Το μέγιστο θέμα τώρα πια αφορά τον εμβολιασμό των εγκύων. Αρχικά λόγω του ότι οι έγκυες δεν περιελήφθησαν στις κλινικές δοκιμές, οι οδηγίες συνέστηναν τον μη εμβολιασμό των εγκύων. Από τον Ιανουάριο όμως και μετά, και σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. συστήνεται ο εμβολιασμός σε έγκυες που είναι υψηλού κινδύνου (π.χ. υγειονομικοί) με mRNA εμβόλιο αφού φυσικά συμβουλευθούν τον γιατρό τους. Τα δεδομένα λοιπόν μας οδηγούν στο να συστήνουμε στις γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες να μην αναστέλλουν τον προγραμματισμό αυτό λόγω του Covid-19. Δεν χρειάζεται να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους για αργότερα. Άλλωστε, αν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης νοσήσουν θα έχουν πολύ περισσότερο άγχος για την πιθανή έκβαση της υγείας τους από ότι θα είχαν αν είχαν εμβολιαστεί. Και επειδή οι λέξεις άγχος και κύηση δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί, καλό θα ήταν να γίνει εμβόλιο ανεξαρτήτως της πιθανής εγκυμοσύνης. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες που κινδυνεύουν λόγω επαγγέλματος ή συνυπάρχουν προβλήματα υγείας.

Τον τελευταίο λόγο πάνω στο ποια έγκυος θα κάνει το εμβόλιο ή όχι, τον έχει ο θεράπων ιατρός της.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τον ιό Covid-19 μας δείχνει πως δεν μπορεί να βλάψει την κυοφορούμενη ζωή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ακολουθήσουμε την πορεία της αέναης φύσης. Τα ζευγάρια να συνεχίζουν να θέλουν να κάνουν παιδιά και εμείς οι υγειονομικοί να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτή την επιλογή τους με επιστημονικό και ανθρώπινο τρόπο. Άλλωστε η εγκυμοσύνη είναι ο μόνος τρόπος να αποδείξουμε ότι η ΖΩΗ μπορεί να κερδίσει το θάνατο.

