Euro 2020: Η Αυστρία στο δρόμο της Ιταλίας, στο... περίμενε η Ουκρανία (βίντεο)

Η Αυστρία νίκησε την Ουκρανία και προκρίθηκε στους “16”.

Την πρόκριση στους «16» του EURO 2020 -για πρώτη φορά στην ιστορία της- εξασφάλισε η Αυστρία, η οποία με γκολ του Μπαουμγκάρτνερ στο 21΄ νίκησε 1-0 την Ουκρανία στο Βουκουρέστι και κατέλαβε τη δεύτερη θέση του Γ΄ ομίλου.

Το συγκρότημα από την κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσει πλεόν την Ιταλία, στις 26/6 στο Γουέμπλεϊ, αναζητώντας την υπέρβαση, ενώ η ομάδα του Αντρέι Σεβτσένκο έμεινε στους τρεις βαθμούς και θα περιμένει την ολοκλήρωση των υπολοίπων ομίλων, για να δει αν θα είναι μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων τρίτων που θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ.

Οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες στη δεύτερη θέση πριν τον σημερινό αγώνα, με την Ουκρανία όμως να υπερέχει (λόγω καλύτερης επίθεσης). Αυτό υποχρέωσε τους Αυστριακούς να μπουν πιο δυναμικά στο παιχνίδι, με τους αντιπάλους τους να επιλέγουν έναν πιο παθητικό ρόλο. Οι παίκτες του Φράνκο Φόντα δεν δημιούργησαν κάποια κλασική ευκαιρία στο πρώτο 20λεπτο, κέρδισαν όμως αρκετές «στημένες» μπάλες γύρω από την περιοχή του Μπούστσαν και σε μία από αυτές, στο 21΄, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, με προβολή του Μπαουμγκάρτνερ, μετά από κόρνερ του Αλάμπα. Ο σκόρερ αποχώρησε λίγο αργότερα, καθώς δέχθηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι και φάνηκε να ζαλίζεται.

Το γκολ δεν «ξύπνησε» τους Ουκρανούς και η Αυστρία συνέχισε να ελέγχει το ματς, αν και απειλήθηκε με ισοφάριση στο 29΄, όταν ο Μπάχμαν απέκρουσε δύσκολα το σουτ του Σαπαρένκο και στη συνέχεια ο Γιαρμολένκο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στην επαναφορά για να τη σπρώξει στα δίχτυα. Στο 37΄ ο Μπούστσαν έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Λάιμερ, ενώ στο 42΄ ο Αρναούτοβιτς έχασε μοναδική ευκαιρία, πλασάροντας πολύ άστοχα από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Ο ίδιος παίκτης στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους δεν έπιασε καλά το σουτ από το ημικύκλιο, κι ενώ είχε άπλετο χώρο μπροστά του, και η Ουκρανία έμεινε «ζωντανή», με τις τελικές στο ημίχρονο να είναι 13-1!

Η ομάδα του Αντρέι Σεβτσένκο δεν είχε πολλές επιλογές στη συνέχεια, καθώς έπρεπε να ψάξει το γκολ της ισοφάρισης, που θα της έδινε την πρόκριση. Οι Αυστριακοί οπισθοχώρησαν σχετικά, αλλά δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα, με εξαίρεση ένα παρ΄ολίγον αυτογκόλ του Λάινερ στο 61΄ (έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ ο Μπάχμαν).

Οι Ουκρανοί δεν είχαν ιδέες στην επίθεση, οι Γιαρμολένκο και Γιάρεμτσουκ ήταν απομονωμένοι, οι αλλαγές δεν βοήθησαν και η Αυστρία κράτησε σχετικά εύκολα τη νίκη-πρόκριση, αφού το διαγώνιο σουτ του Γιάρεμτσουκ στο 87΄ ήταν πολύ άστοχο.

Διαιτητής: Τσουνεϊτ Τσακίρ (Τουρκία)

Κίτρινες κάρτες: -

Οι συνθέσεις:

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Αντρέι Σεβτσένκο): Μπούστσαν, Καραβάεφ, Ζαμπάρνι, Ματβιγένκο, Μικολένκο (85΄ Μπεσέντιν), Σίντορτσουκ, Σαπαρένκο (68΄ Μάρλος), Ζιντσένκο, Γιαρμολένκο, Μαλινόφσκι (46΄ Τσιγκάνκοφ), Γιάρεμτσουκ

ΑΥΣΤΡΙΑ (Φράνκο Φόντα): Μπάχμαν, Λάινερ, Ντράγκοβιτς, Αλάμπα, Χιντερέγκερ, Σλάγκερ, Λάιμερ (72΄ Ιλσάνκερ), Γκρίλιτς, Ζάμπιτσερ, Μπαουμγκάρτνερ (33΄ Σεπφ), Αρναούτοβιτς (90΄ Κάλαϊτζιτς)

