Euro 2020 – Τελικός: Περισσότεροι φίλαθλοι στο Γουέμπλεϊ

Ποιοι θα είναι οι τυχεροί που θα παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Euro 2020.

Σε συμφωνία για την αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού φιλάθλων στο Γουέμπλεϊ, στους δύο ημιτελικούς και τον τελικό του EURO 2020, φαίνεται πως κατέληξαν η βρετανική κυβέρνηση και η UEFA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των "Times", τα τελευταία παιχνίδια της διοργάνωσης θα διεξαχθούν οριστικά στο Λονδίνο, με περίπου 65.000 θεατές στο καθένα, δεν θα επιτραπεί όμως η είσοδος ξένων φιλάθλων.

Σύμφωνα πάντα με τους "Times", οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται σε ό,τι αφορά τους 2.500 VIP που έχει ζητήσει η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία να εξαιρεθούν από την καραντίνα που επιβάλλεται σε όσους ταξιδιώτες άλλων χωρών φτάνουν στη Βρετανία.

Ο αριθμός αυτός ενδέχεται τελικά να μειωθεί ή, εναλλακτικά, να τους ζητηθεί να παραμείνουν σε "φούσκα" και να αναχωρήσουν σε λιγότερο από 24 ώρες.

Για την είσοδο θεατών στο Γουέμπλεϊ απαιτείται, είτε να παρουσιάσουν αποδείξεις ότι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, είτε να προσκομίσουν αρνητικό τεστ κορονοϊού.

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1

Οι αγώνες της τρίτης αγωνιστικής του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1 και το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους.

Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού.

Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο.

Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”.

