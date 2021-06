Κόσμος

Η Ιταλία “φλέγεται” από καύσωνα

Μεγάλο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία. Η έκκληση της Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλο κύμα καύσωνα πλήττει τις ημέρες αυτές την Ιταλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία, μέχρι το Σάββατο μπορεί να αγγίξει τους 45 βαθμούς στον Νότο, ενώ ήδη σήμερα, στην Σικελία και στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι, το θερμόμετρο έφτασε τους 40 βαθμούς. Στην Ρώμη η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, αλλά το υψηλό ποσοστό υγρασίας, προκαλεί άπνοια.

Μόνο στην βορειοδυτική Ιταλία, όπως στο Πεδεμόντιο και στην Βάλλε Ντ΄Αόστα, είναι πιθανόν να υπάρξουν βροχοπτώσεις. Στην Μπολόνια και στην Κατάνη της Σικελίας η Πολιτική Προστασία ζήτησε από τα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων να είναι σε επιφυλακή ενώ απηύθυνε έκκληση στους ηλικιωμένους και σε όσους υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις, να αποφεύγουν να βγαίνουν από το σπίτι κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

