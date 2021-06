Πολιτική

Δένδιας: Δεν έχουμε ξεχάσει την πειρατεία του αεροσκάφους της Ryanair

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε ο Υπουργός Εξωτερικών τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί «να δείξει ξεκάθαρα ότι υποστηρίζει την κοινωνία της Λευκορωσίας στις προσπάθειές της να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη χώρα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στο Euronews, σχολιάζοντας τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας που αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Όπως επεσήμανε οι κυρώσεις δεν «είναι ενάντια στην οικονομία της Λευκορωσίας, είναι ενάντια στο καθεστώς της Λευκορωσίας».

«Δεν έχουμε ξεχάσει το ζήτημα της πειρατείας του αεροσκάφους της Ryanair», τόνισε. «Η Ελλάδα - καθώς το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα για το Βίλνιους - εξετάζει εάν πρέπει να ξεκινήσει ποινική δίωξη εναντίον των υπευθύνων».

Ερωτηθείς για το αν με αυτές τις κυρώσεις ο Λουκασένκο θα μπορούσε να στραφεί περαιτέρω προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο κ. Δένδιας σημείωσε «ότι αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημμα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση - λόγω των αρχών της, λόγω των αξιών της, λόγω του DNA της - οφείλει να υποστηρίζει τη δημοκρατία και όσους αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλοσοφία», κατέληξε.

Δεν έχουμε ξεχάσει το ζήτημα της πειρατείας του αεροσκάφους της Ryanair. Η Ελλάδα - καθώς το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από την Αθήνα για το Βίλνιους - εξετάζει εάν πρέπει να ξεκινήσει ποινική δίωξη εναντίον των υπευθύνων (από τη συνέντευξή μου στο #Euronews). pic.twitter.com/T3VhCrF2Io

— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 21, 2021