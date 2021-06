Αθλητικά

Euro 2020: Η Ολλανδία “εξαφάνισε” τη Βόρεια Μακεδονία με απόλυτο νικών (εικόνες)

Πρώτη στον Γ’ Όμιλο η Ολλανδία, μετά τη νέα επιβλητική νίκη της επί της Βόρειας Μακεδονίας.

Με το απόλυτο νικών ολοκλήρωσε η Ολλανδία την Α΄ φάση του EURO 2020. Έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του Γ΄ ομίλου, οι «οράνιε» πρόσφεραν σκορ και θέαμα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Αμστερνταμ, απέναντι στην -αποκλεισμένη- Βόρεια Μακεδονία, επιβλήθηκαν 3-0 με γκολ του Ντεπάι στο 24΄ και του Βαϊνάλντουμ στο 51΄ και στο 58΄ και περιμένουν πλέον να μάθουν τον αντίπαλό τους στη φάση των «16».

Συγκινητική στιγμή του αγώνα, στο 68ο λεπτό, όταν ο αρχηγός της Βόρειας Μακεδονίας Γκόραν Πάντεφ, στην 121η και τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο, αντικαταστάθηκε από τον Κοσταντίνοφ, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά και τους συμπαίκτες του να στήνουν ένα πρόχειρο pasillio, αποχαιρετώντας τον μεγάλο ηγέτη τους.

Όπως είχε προαναγγείλει στη συνέντευξη Τύπου, ο Φρανκ Ντε Μπουρ έκανε μόλις δύο αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τον 19χρονο Γκράβενμπερχ να αντικαθιστά τον Ντε Ρουν (που είχε και κάρτα) και τον Μάλεν να παίρνει τη θέση του Βέγκχορστ, ικανοποιώντας επιτέλους τους οπαδούς του, που ζητούσαν με... εναέριο πανό την αναβάθμιση του επιθετικού της Αϊντχόφεν!

Η Ολλανδία πήρε από το ξεκίνημα τα ηνία και απείλησε μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γκράβενμπερχ, ενώ στο 12΄ ο Ντεπάι μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά το παράλληλο γύρισμα που έκανε δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη του σε θέση βολής. Η Βόρεια Μακεδονία, με τη σειρά της, «άγγιξε» το γκολ στο 22΄, όταν ο Πάντεφ έστρωσε με τακουνάκι στον Τραϊκόφσκι, το δυνατό σουτ του οποίου σταμάτησε στο δοκάρι του Στεκέλενμπουργκ.

Τελικά, το γκολ ήρθε για τους -ουσιαστικά- γηπεδούχους σε μία ταχύτατη αντεπίθεση (που ίσως πάντως ξεκίνησε από φάουλ πάνω στον Πάντεφ), με τους Ντεπάι και Μάλεν να συνεργάζονται άψογα και τον παίκτη της Μπαρτσελόνα -πλέον- να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Η Βόρεια Μακεδονία προσπάθησε να αντιδράσει ξανά με σουτ του Τραϊκόφσκι (29΄) που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια, όμως ένα λεπτό αργότερα οι «οράνιε» πλησίασαν το δεύτερο γκολ, με τον Μάλεν να βγάζει τον Ντάμφρις τετ-α-τετ με τον Ντιμιτριέφσκι, ο οποίος έσωσε.

Ο Ντε Μπουρ προτίμησε να ξεκουράσει αμυντικούς, αποσύροντας στο ημίχρονο τους Ντε Φράι και Ντάμφρις, αλλά ο Ντε Λιχτ που έμεινε στο γήπεδο ήταν αυτός που πλησίασε το 2-0 στο 50΄, με κεφαλιά που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Τριτσκόφσκι.

Ένα λεπτό αργότερα η Ολλανδία «κλείδωσε» τη νίκη, με τον Ντεπάι να γίνεται αυτή τη φορά δημιουργός και τον Βαϊνάλντουμ να σκοράρει από κοντά.

Ο Στεκέλενμπουργκ απέκρουσε στο 56΄ το ωραίο φάουλ του Μπάρντι και στο 58΄ οι «οράνιε»... έκρυψαν τη μπάλα, ο Ντιμιτριέφσκι απέκρουσε το πλασέ του Ντεπάι, αλλά ο Βαϊνάλντουμ στην επαναφορά πέτυχε ανενόχλητος το 3-0.

Η Ολλανδία είχε και δοκάρι στο 67΄ με τον Βέγκχορστ (που μόλις είχε μπει στο ματς αντί του Ντεπάι), ενώ το γκολ του Τσουρλίνοφ στο 72΄ για τη Βόρεια Μακεδονία ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Διαιτητής: Ιστβάν Κόβατς (Ρουμανία)

Κίτρινες: Ριστόφσκι (18΄), Μουσλίου (48΄), Αλιόσκι (65΄), Κοσταντίνοφ (84΄)

Οι συνθέσεις:

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Ιγκόρ Αντζελόφσκι): Ντιμιτριέφσκι, Ριστόφσκι, Ντ. Βελκόφσκι, Μουσλίου, Αντέμι (78΄ Νικόλοφ), Αλιόσκι, Ελμάς, Μπάρντι (78΄ Στογιανόφσκι), Τραϊκόφσκι (68΄ Χασάνι), Τριτσκόφσκι (56΄ Τσουρλίνοφ), Πάντεφ (68΄ Κοσταντίνοφ)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Φρανκ Ντε Μπουρ): Στεκέλενμπουργκ, Ντε Λιχτ, Ντε Φράι (46΄ Τίμπερ), Φαν Άανχολτ, Μπλιντ, Ντάμφρις (46΄ Μπεργκχάους), Γκράβενμπερχ, Φρ. Ντε Γιονγκ (79΄ Γκακπό), Βαϊνάλντουμ, Μάλεν (66΄ Πρόμες), Ντεπάι (66΄ Βέγκχορστ)

