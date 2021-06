Πολιτισμός

Ύψιστη τιμή από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στον Μητσοτάκη

Το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός. Του απονεμήθηκε η ανώτατη διάκριση του Πατριαρχείου, ο Μεγαλόσταυρος του Αποστόλου Μάρκου.

Mε την απονομή της ανώτατης διάκρισης του Πατριαρχείου, τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Μάρκου, υποδέχτηκε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αμέσως μετά την άφιξή του στην Αλεξάνδρεια.

«Χαίρομαι γιατί σήμερα, μετά από την τόσο δυναμική συνάντησή σας με έναν φωτισμένο ηγέτη της Αιγύπτου, τον Φατάχ Αλ Σίσι σκεφτήκατε ότι στην ελληνική Αλεξάνδρεια σας περιμένει ένας φίλος από τα περασμένα. Πρόεδρέ μου μέσα από την καρδιά μου καλωσήρθατε στην ελληνική Αλεξάνδρεια. Χαίρομαι που με αξίωσε ο Θεός, όταν άφησα το νησί μας, την Κρήτη, περιπλανώμενος σε πολλά μέρη, να ενδυθώ ιεραπόστολος και να φέρω μήνυμα αγάπης και συναδέλφωσης των λαών. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μέσα στο πρόγραμμά σας βάλατε μια συνάντηση και με έναν ιεραπόστολο Πατριάρχη. Εγκαταλείπω την Αλεξάνδρεια για να οδοιπορήσω, περπατώντας με τα πόδια ώρες ολόκληρες στις απέραντες χώρες της Αφρικής, και να δώσω το χέρι μου να το αγκαλιάσουν έξω από τη σκηνή μου την αφρικάνικη αυτά τα παιδιά, που βλέπετε σε Ουγκάντα, Κένυα, Τανζανία, μαθαίνουνε την ελληνική λαλιά, τη λαλιά των Πτολεμαίων», τόνισε στην προσφώνησή του στη διάρκεια της απονομής, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και στα ενθαρρυντικά λόγια που του έλεγε στις συναντήσεις τους.

«Μείναμε λίγοι αλλά δεν εγκαταλείπουμε αυτές τις Θερμοπύλες», πρόσθεσε ο Πατριάρχης και εξήρε την πολύ καλή συνεργασία με τον Πρόεδρο Σίσι και τις Αιγυπτιακές αρχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας την αμέριστη συμπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας στην αποστολή του Δευτερόθρονου Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου

«Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω στο πρόσωπό σας τη διαδρομή όχι απλά του φωτισμένου Ιεράρχη, ο οποίος ξεκίνησε από την Κρήτη, για να διακονήσει την αγάπη του Χριστού στα πέρατα της Αφρικής αλλά στο πρόσωπό σας βλέπω τον ιεραπόστολο της αγάπης, της φροντίδας, της ανθρωπιάς. Και βέβαια -όπως πολύ σωστά είπατε- στις πόρτες μας ανοίγεται μία ήπειρος, μία ξεχασμένη ήπειρος για πολλούς, αλλά για πολλούς άλλους η ήπειρος του εικοστού πρώτου αιώνα, με τεράστιες δυνατότητες, τεράστιες προοπτικές. Μία ήπειρος που μέχρι και πρόσφατα ήταν ξεχασμένη και για την Ελλάδα και για τον ελληνισμό και παλεύατε συχνά μόνος σας, με ελάχιστες δυνάμεις αλλά με τη δύναμη της πίστης να σας στηρίζει και στις πιο δύσκολες στιγμές για να μπορέσετε να επιτελέσετε αυτό το σπουδαίο ιεραποστολικό σας έργο», τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β'.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους αντάλλαξαν απόψεις για την πολυσχιδή και πολυεπίπεδη δραστηριότητα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στην αφρικανική ήπειρο και για θέματα σύγχρονου προβληματισμού, ανάμεσα στα οποία και η πορεία της πανδημίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζουν, επανέλαβε στον Μακαριώτατο την αμέριστη συμπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας στην αποστολή του Δευτερόθρονου Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου και ειδικότερα επί των έργων Του που έχουν ανθρωπιστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, χαρακτηρίζοντας την όλη προσπάθεια άξια θαυμασμού, λόγω των εγγενών αντίξοων συνθηκών και των περιορισμένων μέσων που υπάρχουν στην αφρικανική ήπειρο. Τον ευχαρίστησε δε για την συμβολή του Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικά, στην ενίσχυση της παρουσίας του Ελληνισμού, σε μία ευάλωτη αλλά και σημαντική περιοχή, όπως αυτή της Αφρικής. Ζήτησε, ταυτόχρονα, από τον κ. Θεόδωρο την ενίσχυση των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνορθόδοξης παιδείας, υπό την αιγίδα της εκεί Εκκλησίας.

Ο Μακαριώτατος, υπογραμμίζουν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση των Αρχών της Αιγύπτου σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και την άνεση επί των θρησκευτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων που απολαμβάνει η εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τον πρωθυπουργό στην επίσκεψή του συνόδευαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο, Νικόλαος Γαριλίδης, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, η διευθύντρια του Διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Αθανάσιος Ντόκος, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, Αθανάσιος Κοτσιώνης.

