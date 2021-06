Life

Χριστίνα Μπόμπα: Δείτε πώς ήταν η κοιλίτσα της σε κάθε μήνα της εγκυμοσύνης!

Οι εννιά φωτογραφίες της Χριστίνας Μπόμπα που σε λίγες μέρες θα γίνει για πρώτη φορά μανούλα.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της περνά η Χριστίνα Μπόμπα καθώς ο χρόνος μετρά πια αντίστροφα για να κρατήσει στην αγκαλιά της τα δίδυμα κοριτσάκια της.

Τόσο η ίδια όσο και ο Σάκης Τανιμανίδης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας καθώς θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Η εντυπωσιακή Influencer, είναι πολύ ενεργή στα social media και μοιράζεται αρκετά συχνά στιγμές από την εγκυμοσύνη της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γλυκιά μέλλουσα μανούλα, βρίσκεται στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και σημοσίευσε ένα κολάζ φωτογραφιών στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram, με φωτογραφίες από κάθε μήνα της εγκυμοσύνης της.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρει: “Οι μήνες πέρασαν, η κοιλιά μεγάλωσε (υπερβολικά) κι εμείς κυριολεκτικά μετράμε αντίστροφα τις ώρες μέχρι να γεννήσουμε…”.

