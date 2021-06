Κοινωνία

Γλυκά Νερά: Η εισαγγελία Ανηλίκων αποφασίζει για το μωρό της Καρολάιν

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να εκδοθεί η οριστική απόφαση για την επιμέλεια του μωρού της Καρολάιν και του δολοφόνου της.

Της Τζίνας Στασινοπούλου

Η ζωή, της έδειξε πριν καν κλείσει τον πρώτο της χρόνο το πιο σκληρό της πρόσωπο. Ο πατέρας της ομολόγησε ότι σκότωσε τη μαμά της και ακούμπησε το μικροσκοπικό κορμάκι της δίπλα στην άψυχη μητέρα της.

Το μικρό αγγελούδι από τις πρώτες του ανάσες έζησε, σύμφωνα με όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα σε καυγάδες και εντάσεις.

Πλέον το μέλλον της 11 μηνών κόρης της Καρολάιν, πάντα με γνώμονα την ασφάλειά του, είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Το παιδί προφανώς και χρειάζεται παρακολούθηση από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του καθώς επίσης και οι δύο οικογένειες », όπως είπε στον ΑΝΤ1 η ψυχολόγος Φραντζέσκα Καραγιάννη.

Ο πατέρας του συζυγοκτόνου, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε σήμερα, στον Alpha, είπε πως «έχασε δύο παιδιά».

Και οι δύο οικογένειες θέλουν τώρα να μεγαλώσουν την εγγονή τους. Το πού θα ζήσει όμως το κοριτσάκι θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.

Αυτή τη στιγμή η μικρούλα κατοικεί με τους γονείς του πατέρα της, όμως άμεσα η Εισαγγελία Ανηλίκων σύμφωνα με το άρθρο 1532 του Αστικού Κώδικα θα αποφασίσει που θα φιλοξενηθεί το κοριτσάκι προσωρινά.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ήδη εξετάζουν και τις δύο οικογένειες από την πλευρά της αδικοχαμένης Καρολάιν αλλά και από την πλευρά του πατέρα της, του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου.

Πάντα με στόχο την προστασία του παιδιού, το δικαστήριο εντός 90 ημερών θα λάβει την τελική απόφαση για την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.

«Δεν υπάρχει καλύτερη διαβίωση ενός παιδιού που έχει περάσει αυτή τη φρίκη από το συγγενικό περιβάλλον το υγειές συγγενικό περιβάλλον κανένας φορέας όσο και καλός να είναι δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον», δηλώνει στον ΑΝΤ1 Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Πρέπει βέβαια να εξετάσουμε τις συνθήκες που θα μεγαλώσει το παιδί είτε στη μία είτε στην άλλη οικογένεια και αυτοί οι άνθρωποι κα στη μία και στην άλλη οικογένεια να έχουνε στήριξη γιατί όλο αυτό που κουβαλάνε θα είναι πάρα πολύ σκληρό», επεσήμανε η ψυχολόγος, Φ.Καραγιάννη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι διατεθειμένο να υποστηρίξει όποια οικογένεια επιλεγεί από τα δικαστήριο και βέβαια και το ίδιο το κοριτσάκι.

Αύριο ο δικηγόρος της οικογένειας του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου θα μεταβεί στην εισαγγελία ανηλίκων για το ζήτημα της επιμέλειας της μικρούλας.

