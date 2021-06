Πολιτική

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν – Ερντογάν: Επικοινωνία πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Η επικεφαλής της Κομισιόν επικοινώνησε με τον Τούρκο Πρόεδρο λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, τρεις ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής.

Η κ. Φον Ντερ Λάιεν αναφέρει σε ανάρτησή της στο τουίτερ: «Καλή συνομιλία με τον Πρόεδρο Eρντογάν πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη».

«Συζητήσαμε την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, την COVID19, το εμπόριο και την τελωνειακή ένωση, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη μετανάστευση και τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν» σημειώνει.

