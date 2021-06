Κόσμος

ΟΗΕ: Πάνω από 8500 τα παιδιά στρατιώτες το 2020

8.521 παιδιά πολέμησαν ως στρατιώτες σε συρράξεις ανά τον κόσμο. 2.674 εξ αυτών σκοτώθηκαν.

Περισσότερα από 8.500 παιδιά χρησιμοποιήθηκαν ως στρατιώτες σε διάφορες συρράξεις τον περασμένο χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο και περί τα 2.700 σκοτώθηκαν.

Αυτό αναφέρει η ετήσια έκθεση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις.

Η έκθεση αφορά τους φόνους, τους ακρωτηριασμούς, την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, τις απαγωγές, την στρατολόγηση, την παρεμπόδιση πρόσβασης σε βοήθεια και τις επιθέσεις κατά σχολείων και νοσοκομείων.

Στην έκθεση επιβεβαιώθηκαν παραβιάσεις κατά 19.379 παιδιών σε 21 συρράξεις.

Οι περισσότερες διαπράχθηκαν στην Σομαλία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Αφγανιστάν, την Συρία και την Υεμένη.

Κατά το 2020, 8.521 παιδιά χρησιμοποιήθηκαν , επιβεβαιωμένα, ως στρατιώτες, ενώ 2.674 σκοτώθηκαν και 5.748 σε διάφορες ένοπλες συρράξεις.

Η έκθεση περιλαμβάνει μαύρη λίστα εμπόλεμων πλευρών με στόχο την διεθνή διαπόμπευσή τους ώστε να πιεσθούν να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών.

Η λίστα είναι αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς διπλωμάτες έχουν δηλώσει ότι η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ έχουν ασκήσει πιέσεις για να μην περιληφθούν σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, το Ισραήλ ουδέποτε έχει περιληφθεί στην μαύρη λίστα, ενώ η Σαουδική Αραβία αφαιρέθηκε το 2020, αρκετά χρόνια αφού είχε βρει την θέση της στην λίστα της ντροπής για τους φόνους και τους τραυματισμούς παιδιών στην Υεμένη. Στην λίστα περιλαμβάνεται το στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ και οι στρατιωτικές δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού.