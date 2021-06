Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Στον ανακριτή ο πιλότος

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Τι θα ισχυριστεί η υπεράσπιση.



Ο κατηγορούμενος για τον θάνατο της 20χρονης Καρολάιν και την θανάτωση του σκυλιού τους, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να εξηγήσει τι συνέβη τη νύχτα της 11ης Μαΐου στο σπίτι στα Γλυκά Νερά.

Η απολογία για το έγκλημα που προκάλεσε αίσθηση στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό θα δοθεί με το βλέμμα του κατηγορούμενου στραμμένο στα επερχόμενα.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 το πρωί , ωστόσο είναι πιθανό να καθυστερήσει καθώς οι συνήγοροι θα παραλάβουν από τον ανακριτή ηλεκτρονικό υλικό που θα πρέπει να μελετήσουν πριν ξεκινήσει η απολογία.

Ο δικαστικός λειτουργός θα ζητήσει από τον καθ' ομολογία δράστη του εγκλήματος να εξιστορήσει την δική του εκδοχή για αυτά που καταγράφονται στην δικογραφία για την ανθρωποκτονία και την θανάτωση ενός ζώου που η 20χρονη υιοθέτησε κουταβάκι και πίστευε πως θα μεγαλώνει μαζί με την 11 μηνών κόρη της.

Θα του ζητήσει παράλληλα να εξηγήσει όλα όσα έκανε μετά τον ασφυκτικό θάνατο της Καρολάιν προκειμένου να παραπλανήσει τις Αρχές.

Ο 33χρονος καλείται να λογοδοτήσει για δύο κακουργήματα ενώ του καταλογίζονται και δύο πλημμελήματα που αφορούν την ψευδή καταγγελία που έκανε περί ληστείας και των ψευδών καταθέσεων που έδινε επί σειρά ημερών στην Αστυνομία.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκ των συνηγόρων του πιλότου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης , ο κατηγορούμενος σκοπεύει απολογούμενος να δώσει κάθε λεπτομέρεια και να εκθέσει στον ανακριτή κάθε στοιχείο της υπόθεσης "στοιχεία που δεν τα έχει πει μέχρι στιγμής" όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον έτερο συνήγορο του κατηγορουμένου Βασίλη Σπύρου , μέριμνα του εντολέα του είναι το παιδί του και το θέμα της επιμέλειας.

Όπως εκτιμάται , η υπεράσπιση του 33χρονου με υπόμνημα που θα παραδώσει στον δικαστικό λειτουργό και όσα δια ζώσης υποστηρίξει ο κατηγορούμενος θα επιχειρήσει να αποδομήσει τα δεδομένα της δικογραφίας αποβλέποντας σε ενδεχόμενα οφέλη όχι τόσο για την σημερινή διαδικασία αλλά για την επόμενη μέρα . Για την μέρα που ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης σε δημόσιες δηλώσεις του τονίζει πως δεν ήταν τίποτε από όσα έγιναν την επίμαχη νύχτα στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, προσχεδιασμένο από τον εντολέα του και αναφέρει πως "μιλάμε για μια ακραία κατάσταση εκείνη την νύχτα".

Στην ομολογία που έδωσε στους αστυνομικούς, μετά από οκτώ ώρες εξέτασης, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης , αναφέρθηκε σε μία μεγάλη ένταση μεταξύ του ζευγαριού . Ο πιλότος είπε στους αστυνομικούς πως το θύμα έκανε βίαιη κίνηση απέναντι στο μωρό και περιγράφει μια ιδιαίτερα φορτισμένη κατάσταση ανάμεσα τους που οδήγησε σε ένα ατύχημα.

Ωστόσο η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τα στοιχεία της υπόθεσης καταλήγουν πως η 20χρονη κοιμόταν λίγα λεπτά πριν εκπνεύσει αγωνιζόμενη να πάρει ανάσα πάνω από το μαξιλάρι καθώς την πίεζε στο κεφάλι ο 33χρονος. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος σε δεύτερη ομολογία στους αστυνομικούς παραδέχθηκε πως η 20χρονη κοιμόταν λίγα λεπτά πριν την θανατώσει. Φαίνεται επίσης να είχε κάνει "προπαρασκευαστικές πράξεις" , όπως η "εξουδετέρωση" των καμερών ασφαλείας.

Οι συνήγοροι του 33χρονου γνωρίζουν πως η κατηγορία που αποδίδεται στον 33χρονο καθ' ομολογίαν δολοφόνο αν στο δικαστήριο δεν αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό , φέρνει τον κατηγορούμενο αντιμέτωπο και με ισόβια, με εκτιτέα τα 16 χρόνια. Αντίθετα η εκδοχή της ειδικής συνθήκης, της διένεξης που κατέληξε σε ανθρωποκτονία λόγω συναισθηματικής φόρτισης, τιμωρείται με πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα 15 χρόνια και κατά πολύ μικρότερα με ελαφρυντικό.

Έτσι θεωρούν κομβικής σημασίας για το επόμενο στάδιο , αυτά που θα πει σήμερα ο πιλότος ενώπιον του Ανακριτή. Η διαδικασία αναμένεται να είναι πολύωρη και οι ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού θα είναι δεκάδες.

Η υπεράσπιση του πιλότου αποσκοπεί παράλληλα να αμβλύνει την εκτίμηση των δικαστικών αρχών που εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κρίνοντας όχι μόνο πως έχει οικονομική και τεχνική δυνατότητα να διαφύγει αλλά και πως οι πράξεις του δηλώνουν άνθρωπο "που δεν έχει αναστολές".

Οι πράξεις μετά το έγκλημα, από τα αμέσως επόμενα λεπτά μέχρι και την σύλληψη του, είναι το επόμενο θέμα που θα επιχειρήσει η υπεράσπιση να εξηγήσει στις δικαστικές αρχές , ισχυριζόμενη πως η στόχευση ήταν να φροντίζει το παιδί.

Σύμφωνα με τον πιλότο η όλη σκηνοθεσία αφορούσε το κοριτσάκι και την προσπάθεια του να μην στερηθεί και τον πατέρα.

Ο κατηγορούμενος επιθυμεί το παιδί να παραμείνει αποκλειστικά με συγγενικά πρόσωπα και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει συνεννόηση των δύο οικογενειών για το θέμα της επιμέλειας με την Εισαγγελία Ανηλίκων ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη λύση για το κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος, όπως δικαιούται, θα ζητήσει να βλέπει το παιδί του.

