Ισχυρός σεισμός στη Νίσυρο

Νυχτερινός εφιάλτης στη Νίσυρο. Μέχρι το πρωί συνεχίστηκαν οι δονήσεις.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα άνάμεσα στη Νίσυρο και την Τήλο.

Η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 01.14 το πρωί της Τρίτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χλμ νότια, νοτιοδυτικά της Νισύρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χλμ.

Η δόνηση έγινε αντιληπτή στους κατοίκους και των δύο νησιών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν επιπτώσεις, όπως τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Ακολούθησε σειρά από μετασεισμούς μέχρι 3,9 Ρίχτερ.

