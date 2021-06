Κοινωνία

Σεισμός στη Νίσυρο - Λέκκας: έντονη η δραστηριότητα στην περιοχή (βίντεο)

Τι είπε για τον ισχυρό σεισμό μεταξύ Νισύρου και Τήλου. Ήταν η κύρια δόνηση; Τι προβληματίζει τους σεισμολόγους.

Για τον ισχυρό σεισμό στη Νίσυρο μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

“Δεν μας ανησυχεί αλλά έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο καταγράφεται σεισμική δραστηριότητα τον τελευταίο ενάμιση μήνα” είπε ο κ. Λέκκας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Εξήγησε ότι πρόκειται για μια περιοχή εντός της θάλασσας, μεταξύ Νισύρου και Τήλου και έκανε γνωστό ότι η δόνηση έγινε αντιληπτή στους κατοίκους και των δύο νησιών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν επιπτώσεις.

“Δεν νομίζω ότι η σεισμική δραστηριότητα θα μεταφερθεί σε παρακείμενες περιοχές. Νομίζω θα περιοριστεί προς το παρόν στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι αρκετά μακριά μέσα στη θάλασσα. Έτσι δεν θα υπάρχει άμεση απόκριση σε κατοικημένες περιοχές” πρόσθεσε.

Τέλος, ο Ευθύμιος Λέκκας εκτίμησε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι η δραστηριότητα τον τελευταίο μήνα ήταν μεγάλη στην περιοχή.

