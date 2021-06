Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δικηγόρος πιλότου: Έδωσε το κινητό του στην αστυνομία 20 ημέρες μετά το συμβάν

Ποια υπερασπιστική γραμμή θα ακολουθήσουν. Τι υποστηρίζει ο πιλότος. Τι ζητά για την επιμέλεια του παιδιού του.



Στον ανακριτή απολογείται σήμερα ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Για την υπόθεση μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο Αλ. Παπαιωαννίδης, ένας εκ των συνηγόρων του 33χρονου.



Σχετικά με το κινητό τηλέφωνο του πιλότου, ο κ. Παπαιωαννίδης ανέφερε ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι το έδωσε στην αστυνομία 20 ημέρες μετά το συμβάν

Μιλώντας για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν και το ότι ο 33χρονος βρισκόταν εν βρασμώ ψυχής, παρά το γεγονός ότι έκρυβε την αλήθεια για 37 ημέρες, ο κ. Παπαιωαννίδης σημείωσε ότι «είναι τόσο ακραία η κατάσταση εκείνη την ώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κρίση» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε τα αίτια που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη»

Σύμφωνα με τον κ. Παπαιωαννίδη ο εντολέας του υποστηρίζει ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο το έγκλημα»

Για τις κινήσεις του πιλότου μετά την δολοφονία, όπως η αφαίρεση της κάρτας από την κάμερα την οποία στην συνέχεια πέταξε στο πάτωμα, το παιχνίδι που στην αρχή υποστήριζε ότι είχε μέσα τα χρήματα που πήραν οι ληστές, ο κ. Παπαιωαννίδης είπε πως δεν μπορεί να τοποθετηθεί για αυτά λίγες ώρες πριν την απολογία του 33χρονου.

Ανέφερε ακόμα ότι ο 33χρονος θα πει τι σκεφτόταν και τι αισθανόταν εκείνη την στιγμή και πρόσθεσε «δεν μπορώ να ξέρω αν ο εντολέας μου πίστευε ότι ξεγέλασε την αστυνομία»

Ωστόσο, σημείωσε πως «η βούλησή του ήταν η παράδοσή του και η ομολογία της πράξης του» και τόνισε ότι ο εντολέας του «δεν αποδέχεται την εμπλοκή τρίτου προσώπου».

«Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το παιδί του και η βούληση του είναι να πάρουν την επιμέλεια και οι δυο οικογένειες», κατέληξε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

