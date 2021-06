Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Παπαϊωαννίδης: Επιλογή του εντολέα μου η παραίτηση του δεύτερου συνηγόρου

Τι είπε για τον χειρισμό της υπόθεσης της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν και τον καθ΄ομολογία δολοφόνο.

Για την παραίτηση του έτερου συνηγόρου του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Βασίλη Σπύρου και τον χειρισμό της υπόθεσης της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, μίλησε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δράστη, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο κ. Παπαϊωαννίδης σχολιάζοντας την παραίτηση του κ. Σπύρου, σημείωσε πως «είναι επιλογή του εντολέως μου και σε αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως «ήταν γνωστό πως όσον αφορά στο ποινικό κομμάτι και στο πλαίσιο της ανακρίσεως, υπεύθυνος ήμουν εγώ».

Σχετικά με το εάν η παραίτηση του Βασίλη Σπύρου συνεπάγεται και απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ο κ. Παπαϊωαννίδης σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις.

Σχετικά με την διαχείριση της υπόθεσης ο δικηγόρος σημείωσε πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ήταν ευσυγκίνητος μιλώντας για το τι έγινε, ωστόσο σημείωσε πως δεν πρόκειται να μπει σε λεπτομέρειες. «Τα πραγματικά περιστατικά θα τα αποκαλύψει ο εντολέας μου και θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη», είπε.

Ο κ. Παπαϊωαννίδης σχολίασε και το τι αναμένεται να γίνει σχετικά με την επιμέλεια της 11μηνών Λυδίας. Όπως είπε, «επιθυμία του εντολέως μου είναι το καλύτερο για το παιδί. Οι οικογένειες να είναι ενωμένες και όπου αυτός μπορεί να βοηθήσει, θα το κάνει».

