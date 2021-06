Κοινωνία

Γλυκά Νερά: νέα φωτογραφία - ντοκουμέντο από τη μεζονέτα

Μετά την κάμερα και τη Monopoly, την εικόνα από το κινητό της Καρολάιν, ακόμα μία εικόνα από τη μεζονέτα όπου δολοφονήθηκε η 20χρονη «βλέπει» το φως της δημοσιότητας.

Μετά την εικόνα της κάμερας, που ο καθ’ομολογίαν δολοφόνος κατέστρεψε, στα πλαίσια της σκηνοθεσίας της ληστείας, την εικόνα της Monopoly όπου είχε ισχυριστεί ότι έκρυψε τα λεφτά τα οποία «υπέδειξε στους δράστες», αλλά και τη φωτογραφία από το σαλόνι την οποία φέρεται να είχε τραβήξει η Καρολάιν, ακόμα μία φωτογραφία, αυτή του σαλονιού έρχεται στη δημοσιότητα.

Στην εικόνα φαίνεται το σαλόνι, η κάμερα και το επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά και παιχνίδια του 11 μηνών μωρού της Καρολάιν.

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο 33χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της συζύγου του και τη σκηνοθεσία της ληστείας στις 11 Μαΐου. Την ίδια ώρα, οι γονείς του θα βρεθούν στην εισαγγελία Ανηλίκων, όπου κρίνεται η προσωρινή επιμέλεια της 11 μηνών κόρης της Καρολάιν.

Λίγο πριν εμφανιστεί στον Ανακριτή ο καθ’ομολογίαν δολοφόνος ο ένας εκ των δύο συνηγόρων του παραιτήθηκε, για προσωπικούς λόγους, όπως δήλωσε. Σύμφωνα με τον έταιρο δικηγόρο του, κ.Παπαϊωαννίδη, η απομάκρυνση του συναδέλφου του ήταν επιλογή του εντολέα του.