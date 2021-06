Παράξενα

Λευκός Οίκος: Η μύγα στα μαλλιά της Τζεν Ψάκι (βίντεο)

Δημοσιογράφοι ειδοποίησαν την εκπρόσωπου Τύπου του Λευκού Οίκου για τον… επισκέπτη στα μαλλιά της.

Μία μύγα «επισκέφτηκε» την Τζεν Ψάκι, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο.

Η ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ειδοποιήθηκε από τους δημοσιογράφους ότι, μια μύγα είναι πάνω στα μαλλιά της.

Αμέσως «τίναξε» τα μαλλιά της, ώστε να σιγουρευτεί ότι το έντομο έχει φύγει.

«Ευτυχώς δεν ήταν τζιτζίκι», είπε με ύφος…αηδίας.