Αθλητικά

Ο Καρλ Νασίμπ αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αποκάλυψε δημοσίως, πως είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Καρλ Νασίμπ, έγινε ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αποκάλυψε δημοσίως, πως είναι ομοφυλόφιλος. Μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο άσος των Λας Βέγκας Ρέϊντερς, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα του NFL, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Απλώς ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να πω ότι είμαι γκέι. Για μία στιγμή σκέφτηκα εάν θα το κάνω, αλλά τελικά αισθάνομαι αρκετά άνετα για να βγάλω το βάρος από πάνω μου».

Ο 28χρονος αμυντικός, είναι ο πρώτος εν΄ ενεργεία παίκτης του NFL που αποκαλύπτει την σεξουαλική του ταυτότητα, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν αρκετοί που έπραξαν αναλόγως, αλλά το έκαναν, όταν είχαν αποχωρήσει από την ενεργόδ ράση.

«Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να ιδιωτεύει, οπότε ελπίζω να καταλάβετε ότι δεν το κάνω αυτό για να προσελκύσω την προσοχή. Απλώς πιστεύω ότι η εκπροσώπηση της κοινότητας LGBTQ είναι τόσο σημαντική. Εκτός αυτού, ελπίζω ότι μια μέρα βίντεο όπως αυτό, δεν θα είναι πλέον απαραίτητα, αλλά μέχρι τότε θα κάνω ό,τι μπορώ για να αναπτύξω μια ανεκτική κουλτούρα. Έχω πραγματικά την καλύτερη ζωή, την καλύτερη οικογένεια, τους καλύτερους φίλους και την καλύτερη δουλειά που θα μπορούσε να ονειρευθεί κανείς», πρόσθεσε ο Νασίμπ στο μήνυμα του, ανακοινώνοντας παράλληλα, μία δωρεά ύψους 100.000 δολαρίων στην ΜΚΟ «The Trevor Project», που έχει αφιερώσει το έργο της στην πρόληψη αυτοκτονιών μεταξύ των νέων από την κοινότητα LGBTQ στις Ηνωμένες Πολιτείες.