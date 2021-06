Κοινωνία

Πανελλήνιες 2021: τα θέματα στην Ιστορία

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της Ιστορίας, στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα, Τρίτη, τις Πανελλήνιες εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού, δίνοντας Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

Την Τετάρτη, 23 Ιουνίου, συνεχίζουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ με Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές.

Την ερχόμενη Τρίτη, 29 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τόσο για τους αποφοίτους των ΓΕΛ, όσο και των ΕΠΑΛ.

Δείτε παρακάτω τα θέματα στην Ιστορία:

