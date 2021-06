Αθλητικά

Euro 2020: Οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν στους “16”

Πέντε θέσεις παραμένουν «κενές», προκειμένου να συμπληρωθεί η «φάση των 16» στο EURO 2020.



Πέντε θέσεις παραμένουν «κενές», προκειμένου να συμπληρωθεί η «φάση των 16» στο EURO 2020. Οπως είναι γνωστό, η Ολλανδία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ουαλία, η Αυστρία και η Δανία, εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα νοκ-άουτ, με τους πρώτους δύο αγώνες για τους «16» να είναι γνωστοί. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις Ουαλία-Δανία (19:00) και Ιταλία-Αυστρία (22:00), που θα διεξαχθούν το Σάββατο 26 Ιουνίου.

Παράλληλα όμως και δεδομένων των συνθηκών στους υπόλοιπους ομίλους, μία θέση στις καλύτερες 16 ομάδες της Ευρώπης, έχουν εξασφαλίσει, η Γαλλία, η Αγγλία, η Τσεχία, η Ελβετία και η Σουηδία. Οι Ελβετοί προκρίθηκαν ως μία από τις τέσσερις καλύτερες τρίτες ομάδες στην φάση των ομίλων, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις, έχουν την ευκαιρία και ανάλογα με τα αποτελέσματα στην 3η και τελευταία αγωνιστική, να προκριθούν, ακόμη και είτε ως πρώτες, είτε ως δεύτερες.

Κατά συνέπεια, οι 11 από τις 16 ομάδες που συνεχίζουν την πορεία τους για την διεκδίκηση του τροπαίου, είναι οι Ιταλία, Ουαλία, Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Αγγλία, Τσεχία, Ελβετία και Σουηδία.

