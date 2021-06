Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Λυκουρέζος: Αν κάποιος είναι εν βρασμώ, δεν χτίζει τέτοιο τεχνούργημα (βίντεο)

Τι λέει για την υπόθεση ο πολύπειρος ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος που μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό".



«Πρωτόγνωρη για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο γνωστός και πολύπειρος ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» την υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν από τον σύζυγος της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα του μετά από 37 ημέρες και ενώ αρχικά υποστήριζε το σενάριο της ληστείας

Σύμφωνα με τον κ. Λυκουρέζο, «η υπερασπιστική γραμμή του καθ’ ομολογία δολοφόνου λέει ότι δεν ήταν προμελετημένο το έγκλημα, ωστόσο όλα αυτά που ακολούθησαν δείχνουν ότι ήταν προμελετημένο».

«Ο ίδιος ο εντολέας ανατρέπει την υπερασπιστική του γραμμή», υπογράμμισε ο κ. Λυκουρέζος, σημειώνοντας ότι «ο πιλότος ήταν ψύχραιμος και μεθοδικός», ενώ πρόσθεσε ότι «όταν κάποιος είναι εν βρασμώ, δεν χτίζει ένα τεχνούργημα τέτοιο».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «όλα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ανατρέπουν όλο το οικοδόμημα που προσπάθησε να οικοδομήσει ο πιλότος» και σημείωσε ότι «δύσκολα θα υπάρξει επιεικής μεταχείριση για τον πιλότο με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα».

